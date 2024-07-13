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NCC祭罰款要求處理超額頻譜！台灣大馬上改正 可望省300萬罰金
國家通訊委員會（NCC）（10日）因台灣大（3045）未履行超額頻譜計畫，開罰30萬元，未符合網路設置計畫，要求限期改正，不然開罰300萬。台灣大今日指出，已完成網路整併之基地台關閉900MHz 5MHz x2頻寬。
業界指出，台灣大已經改正，接下來就看NCC認定是否已經符合改正，才可以省下300萬罰金。
台灣大表示，為回應主管機關要求，在不影響用戶權益的前提下，於2024年7月15日凌晨就局部已完成網路整併之基地台關閉900MHz 5MHz x2頻寬。
因本案行政訴訟已進入調解，台灣大表示，盼與主管機關達成妥適方案，以求用戶權益得以確保。
因台灣大哥大未履行合併附附款，處理超額頻譜，NCC決議開罰，NCC指出，台灣大屆期未履行超額頻譜計畫，開罰30萬元，未符合網路設置計畫，要求限期改正，未改正開罰300萬，逾期未改正，將繼續罰。
那時台灣大則回應，罔顧用戶權益，強人所難。
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