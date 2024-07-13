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台積電18日法說會 分析師3預測估AI需求旺到2025年

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電（2330）將於18日召開法說會。路透
台積電（2330）將於18日召開法說會。路透

台積電（2330）將於18日召開法說會，屆時公布第3季展望。在法說會前業界、分析師與研究機構紛紛提出預測，綜合各家說法，分析師3大預測方向包含預測台積電2025年先進製程3奈米有漲價空間，成熟製程不會漲價甚至會降價，並預期AI需求至少持續到2025年有利台積電定價。今年資本支出有望達到高標（將介於280億至320億美元之間）並於明年恢復拉升達320億美元至360億美元區間。

外資紛紛出具報告，其中提到台積電3奈米家族供不應求，2025年有望漲價5-10%，不過7奈米家族因需求復甦緩慢而將降價10%。

2023年時，台積電7奈米家族就已浮現稼動率不佳問題，當時外資在法說會上關注為何台積電7奈米產能利用率偏低，並較先前預估失準的原因。當時台積電總裁魏哲家坦言，原先預期7奈米可全產能生產，但因手機需求戲劇化下滑，加上某個客戶（One customer）延遲生產所致。

另一方面，Counterpoint Research會前整理分析，在持續的人工智慧需求和蘋果3奈米流片的推動下，台積電2024年第2季營收季增14%。對AI半導體的強勁需求以及台積電3奈米生產的順利攀升，對台積電全年營收增長非常有利。

儘管非AI需求疲軟，且台積電下調了對邏輯半導體和晶圓代工產業的增長預期，但Counterpoint Research 指出，過去5-6個季度的庫存去化已經基本完成，為潛在的上升趨勢鋪平了道路。

Counterpoinr Research 副總監Brady Wang 則分析提到，台積電正在協商先進製程節點（7奈米及以下）的價格，預計將看到價格上漲以抵消利潤壓力。高速運算（HPC）供應商的晶圓價格上漲幅度將高於智慧型手機和PC供應商，因為前者的利潤率更高且需要CoWoS支持。由於供應充足，成熟節點預計不會有價格上漲。AI需求預計將持續到至少2025年，這將有利於2025年的晶圓定價。

台積電 奈米 晶圓代工 法說會

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