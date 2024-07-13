為裕隆王牌軍師黃日燦寫序！ 林憲銘揭橫跨三代的精彩

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）董事長林憲銘12日下午替好友台灣產業創生平台創辦人黃日燦新書《黃日燦傳》發表會站台，並現場自掏腰包買了100本來送朋友。事實上，黃日燦除了以律師專業聞名國際外，同時也因裕隆集團「特別顧問」的身分被大眾所熟知，而他多年來與台灣各大領域的企業高層交好，今日現場包括台達電（2308）董事長鄭平、台灣大（3045）總經理林之晨、公信電子（8119）董事長宣明智等人也都到場力挺。

據悉，緯創董事長林憲銘長期支持台灣產業創生平台的發展，而創辦人黃日燦同時也是林憲銘的多年好友，因此黃日燦今日下午召開的新書發表會，也特地找林憲銘來助陣，而林憲銘接獲邀請後，思考再三後，也義不容辭的點頭出席支持。針對好友濃縮一生精彩經歷、所出版的自傳，林憲銘也坦言，他成長的歷練真給人很大的啟發。

事實上，黃日燦已不只是律師，更是運籌策略的企業軍師，他是裕隆集團三代御用特別顧問、曾代表馬特拉公司，打贏台北捷運局訴訟案、僅用十六天完成台灣奇摩站與美國雅虎併購案、經手聯發科（2454）併購晨星、日月光（3711）併矽品等千億等級大案，而他原先只是一名從圓環長大的窮小孩，全靠著自己一路拚搏、不願放棄持續努力，才成為享譽全球的華爾街併購大律師。

黃日燦分享，自己當初跟著前裕隆董事長吳舜文走進裕隆總部辦公室時，並與嚴凱泰相識的情景，對此，他如今的身分「裕隆集團特別顧問」也已橫跨吳舜文、嚴凱泰到嚴陳莉蓮三個時代，而林憲銘也特地為眾人將《黃日燦傳》中的幾個重點標記出來，包括書中幾個重要的轉折點：「要不要念博士」、「要不要到台灣來？」，以及對黃日燦相當重要的恩師的部分。對此，黃日燦也分享，若沒有恩師時刻的提醒「不要忘記初心」，自己今天也不會走到這邊；而林憲銘也大讚「領導不愧是領導！」

黃日燦新書發表。記者吳康瑋／攝影
黃日燦新書發表。記者吳康瑋／攝影
黃日燦新書發表。記者吳康瑋／攝影
黃日燦新書發表。記者吳康瑋／攝影

併購 董事長 裕隆集團

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