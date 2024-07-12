衛星通訊頻段 業者：盼NCC步調一致

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

數發部公告將開放更多頻段給衛星使用，同時延長使用期限至五年。中華電信表示，樂見頻率釋出規劃；部分衛星業者表示，政府應通盤考量衛星政策，期盼數發部及國家通訊傳播委員會（NCC）有一致步調，否則拿到數發部頻率，但拿不到NCC許可，轉眼頻率使用期限也就到了。

中華電信（1603）指出，頻率是衛星、行動、微波等無線通信發展之關鍵基礎資源，樂見主管機關積極整備、動態調整頻率釋出規劃，以符合市場及產業發展需求。

此外，電信三雄董總將於下周四（18日）拜會數發部長黃彥男，將討論打詐及防詐等議題。市場也關注，電信業者頻譜規劃問題，各家業者可能各自發揮。

據了解，數發部釋出新頻率，應為提供給OneWeb及一銥衛星使用，預計年底可望上路。

NCC 中華電信

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