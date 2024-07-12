衛星通訊頻段數發部預告修正草案 使用期擬放寬

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
數發部頂樓上的Oneweb低軌衛星接收器。 記者余弦妙攝
數發部頂樓上的Oneweb低軌衛星接收器。 記者余弦妙攝

數發部近日預告「無線電頻率供應計畫」修正草案，新增同步和非同步衛星通訊使用頻段，頻率使用期限則從原本二年延長到五年，預告60天，若順利有機會年底前生效。

根據草案預告內容，因應下世代衛星通信產業與市場發展需求，我國在2022年3月18日已公告核配10.7到12.7GHz、13.75到14.5GHz、17.7到20.2GHz及27.5到30.0GHz頻段供電信事業申請設置同步軌道與非同步軌道衛星固定通信網路使用，使用期限二年，包括隴華（2424）、愛爾康、台亞衛星、中華電信都有申請使用。

數發部指出，固定通信網路使用距離前次公告核配已逾二年。為確保頻率資源核配符合需求，持續檢視產業發展動態。

受惠衛星技術進步、火箭發射成本下降與衛星小型化，近二年來衛星產業發展與應用受到高度關注。國際主要衛星系統商積極布建低軌衛星系統網路，使用頻段多集中於Ku、K、Ka頻段，以利使用大頻寬提供商用寬頻服務，實現高速率、低延遲連網能力。至於傳統衛星服務系統商依目標市場不同，使用不同頻段。

數發部指出，修法方向就是提供更多頻段可使用，這次規劃開放七個頻段供電信事業申請設置同步與非同步衛星行動通信，以及開放12個頻段供電信事業申請設置使用同步與非同步衛星固定通信，其中也包含原本四頻段再做頻段調整。

此外，數發部盼減輕換照成本、對齊衛星地球電台執照有效期間，因此頻率使用期間修正為最長五年。

中華電信 供電 星系

延伸閱讀

台製氣象衛星「獵風者」資料上架 助強降雨預報準確度

雙曲線飛行異常 中國民營火箭又失敗

促進低軌衛星服務發展 數發部預告新增使用頻段

113分科物理／歷屆少見題型！實驗步驟、齒輪入題印象深 考生讚具鑑別度

相關新聞

緯創林憲銘：下半年比上半年好 PC在內各產線需求顯現

緯創（3231）董事長林憲銘12日指出，自己預估市場下半年情況，應該會比上半年好，而自己除了發現旗下各方面都陸續出現不小...

與黃日燦相識35年 林憲銘自揭「曾一起罵政府」

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘12日下午現身為台灣產業創生平台創辦人黃日燦新書發表站台。林憲銘指出，自己與黃日燦是...

賴總統盼美光持續擴大在台研發量能 共享 AI 商機

賴總統12日上午接見「美商美光科技」，感謝美光長期投資台灣，不斷在台灣推進DRAM製程技術升級，更推動先進DRAM製程技...

衛星通訊頻段數發部預告修正草案 使用期擬放寬

數發部近日預告「無線電頻率供應計畫」修正草案，新增同步和非同步衛星通訊使用頻段，頻率使用期限則從原本二年延長到五年，預告...

緯創林憲銘曝 「將能源管理好」為台灣當前首要目標

AI討論熱度水漲船高，不過隨著AI的導入提升，市場的「用電需求」也隨之急速成長，對於國家能源議題，緯創（3231）董事長...

緯創董事長林憲銘揭創生平台起源 自曝出錢出力 笑稱「被利用」

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘12日下午現身為台灣產業創生平台創辦人黃日燦的新書發表會站台，針對創生平台的緣起，林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。