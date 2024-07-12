核三廠延役也得先停機？ 童子賢：體檢值得等待就該做

核三廠1號機將於7月27日除役，國民黨黨團急提《核管法》修法延役，行政院長卓榮泰12日指《核管法》要求延役必須做安全體檢，而檢查期要3~5年，意指停機事在必行，和碩（4938）董事長童子賢則回應設備期限到該體檢非常合理，盼以純粹科學流程進行，值得等待就照專業去做，不必有「要好幾年故不要太期待」的態度。

童子賢提出台灣能源最佳黃金組合「334說」，也就是燃燒發電4成，綠能跟核能各3成的組合，隨核三廠1號機組即將在月底除役（剩2號機計劃於2025年5月17日除役），國民黨建議修法延後核三廠除役期限，但卓榮泰指出，要延役有一定體檢作業，一號機已經運轉40年，要延役依法須在5年前展開安全體檢，檢查也要3~5年，換言之，停機事在必行。

童子賢表示，任何設備期限到要做體檢都是合理的，就跟人一樣要作健康檢查，這部分他沒有意見。

他表示，只能講很遺憾，這個話題（核電廠退役需提早5年做安全體檢）沒有辦法在幾年前就發酵，沒有出現一個轉彎，如果是幾年前發酵，就有一個轉彎，就可以在運作的後半段就做一些設施的檢查，因為安檢確實需要一點時間，但是「回過頭來講，你不做永遠就等在那邊，所以不必有一種態度說：要檢驗好幾年，所以你們大家不要太期待他（體檢後延役）。」

童子賢表示，「如果他（延役）是值得等待的，值得你好好體檢的，那我們就按照專業的這個流程去做。」

童子賢表示，因為核電對台灣過去40年台灣的供電穩定跟壓低電價有很大的貢獻，不要因為過去8年的政策是傾向廢核，所以相關規定甚至環境基本法裡面的措辭跟文字，都是對核電採取壓抑的一種方法跟態度，未來若需要體檢，希望是用一個「純粹科學的專業的流程及態度去做」，盡量減少其他方面的判斷。

對於核三廠一號機將除役，童子賢坦言確實非常可惜，未來如果要重新投資核能設備可能需要幾千億元，核三設施運行的很好，成本也低，40多年來安全性也不錯，在國際核電廠中的安全評比也名列前茅 。

童子賢12日出席工商協進會舉行專題演說，他公開表態「尊重民意」，他表示最在意所有全民對於能源的需求與對核電的觀感，若全民都認為感情上不接受核能，基於民主社會制度， 他個人會服從這個決定，但相對的來說，如果經過適當的知識的傳播及資訊的理解，全民的感情有一個轉變的話，他也非常樂意服從這個方向。

而根據多個民調機構調查，台灣民眾多為支持核能。《美麗島電子報》民調調查：您認為立法院有沒有必要修改法律，延長國內核電廠的使用期限？調查結果64.1%認為有必要修法延長，媒體引用乾淨能源民調機構Radiant Energy Group「清潔能源公眾態度」調查也顯示83%的台灣民眾支持核能。

童子賢呼籲，這個世界的轉變帶給我們很多的機會，但是機會必須要好好的把握，有些時候機會之窗打開又合上去，如果沒有把握住的話就流掉了。

童子賢指出，台灣近10年稅收結構相當的穩健，在投資新技術上不遺餘力，舉例來說，先進製程目前是以臺灣台積電（2330）為主在做投資，美日韓的競爭對手在這方面的手筆差臺灣一段距離，每一個廠都需要興建三～四年，再加上運作，可以確保台灣在先進製程應該會有一段時間是相當的有競爭力的。

童子賢表示，一座新的2奈米晶圓廠需要280億美元，將近8000多億元新臺幣，台積電目前在台灣有超過10座新廠興建中，會確保臺灣有相當長的一段時間在半導體的高階製程上有好的競爭力，但產能全數開出來的時候，威力才會看出來。

他話鋒一轉，提到有朋友跑來跟他說，很擔心台灣大地震會影響某些能源設施毀損，尤其台灣處於地震帶，童子賢指出，台灣若發生如此嚴重的大地震時，在地震的瞬間大概所有的政府重要建築也都瞬間塌掉，台積電廠大概也會通通毀掉，所以「宣揚地震論」是不是要宣揚臺灣不要住人或不該投資？

童子賢舉當年林洋港任台北市長，要興建翡翠水庫，受到很多老國代老立委批評是錯誤的決定，理由是翡翠水庫可以容納五億噸的水，若水壩崩掉水全灌入到臺北地區，大台北地區2000多平方公里裡面比較低的平地約280多平方公里會被水淹沒10幾米深，故若以如此嚴苛的大自然條件為判斷，則其實連翡翠水庫也不能蓋。

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