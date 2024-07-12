遠傳預購三星 Galaxy Z Flip6、Fold6開紅盤

三星最新AI旗艦機Galaxy Z Flip6和Galaxy Z Fold6系列於11日下午起於遠傳（4904）全台實體與網路門市開放預購，遠傳祭出指定資費手機零元起，再享舊換新最高折2,000元等十二大好禮優惠，預購表現在實體、網路門市均開出紅盤！

根據遠傳統計，最多星粉選擇搶先入手輕巧口袋攝影師Galaxy Z Flip6，預購比例占6成，其中顏色以雲海藍最受歡迎。

三星Galaxy Z Flip6和Galaxy Z Fold6系列採用全新Galaxy AI，帶動手機全面進化，遠傳觀察，吸引不少消費者搶先到遠傳門市體驗，由於該機擁有Galaxy AI 雙面翻譯窗、AI塗鴉轉圖像功能、AI智慧變焦等實用功能，觀察預購首日，門市出現不少身著西裝科技白領族想搶先體驗，是過往新機上市少見；擁有全新生成式AI 相片編輯、升級AI拍照功能，更是吸引不少攝影玩家及社群潮人到遠傳門市詢問、預購，遠傳預購人氣也持續飆升中。

遠傳表示，現到遠傳搶先預購三星Galaxy Z Flip6和Galaxy Z Fold6全系列機款，遠傳更加碼多重獨家預購好禮，包含：加購原廠AI智慧穿戴6折起再送配件金、手機舊換新最高折2,000元、VIP續約最高折5,000元、遠傳星機保2個月免費優惠、加購潮流大禮包享8折、遠傳friDay影音2個月暢看、防駭心守護及來電答鈴服務３個月等加值服務，還可再抽價值92,800元的AI家庭劇院！入手空機遠傳獨家加碼送最高4,000元好禮，再送價值15,000元行動裝置險一年期。

遠傳指出，不論搭配門號或入手空機，至三星活動網頁完成登錄就送原廠預購禮，包含全星守護行動裝置螢幕意外損失保險一年期，再贈三星商城配件購物金Z Fold6 3,000元、Z Flip6 2,000元；同時加購最新原廠智慧穿戴Galaxy Watch及Buds3系列，再享最高現折5,000元，刷遠傳friDay聯名卡還能享最高8%回饋。