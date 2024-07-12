中華電限量預購 三星Galaxy Z Fold6 / Flip6快速額滿
中華電信（2412）12日宣布三星兩款AI旗艦折疊新機Samsung Galaxy Z Fold6 / Flip6系列在網路門市限量預購，獲星粉熱烈預購，已全數額滿。
中華電信指出，統計中華電信網路門市預購狀況，以Samsung Galaxy Z Flip6預購占75%為最多，顯示擁有翻蓋美型設計且價格更親民的Samsung Galaxy Z Flip6，最受多數星粉青睞，容量以256G最多、占比77％，顏色以「雲海藍」最搶手。另配備大螢幕且功能更進化的全新頂規摺疊新機Galaxy Z Fold6，則以容量512G為最多、占55%，並以「曜星銀」和「海谷藍」更受星粉喜愛。
中華電信指出，12日完成Galaxy Z Fold6 / Flip6系列預購的客戶，不僅可於7月26日起優先領機，中華電信再獨家加碼贈Hami Video影劇館+首年免月租，並同享原廠限量早鳥禮「全星守護 螢幕意外損失保險一年期」，預購Galaxy Z Fold6再贈三星商城指定配件購物金3,000元、預購Galaxy Z Flip6 享購物金2,000元。
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