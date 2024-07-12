與黃日燦相識35年 林憲銘自揭「曾一起罵政府」

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘12日下午現身為台灣產業創生平台創辦人黃日燦新書發表站台。林憲銘指出，自己與黃日燦是經由同學的同學認識，至今已經超過35年，他分享，平時他跟黃日燦除了會一起吃飯，吃飯之餘也會一起坐下來聊時事發牢騷，也會就時事對空開罵，現在幾乎所有看得到的都曾罵過一輪。

據悉，緯創董事長林憲銘長期支持台灣產業創生平台的發展，而創辦人黃日燦同時也是林憲銘的多年好友，因此黃日燦今日下午召開新書發表會的地點，選在位於徐州路的臺大醫院國際會議中心舉行，而後方即是凱達格蘭大道以及總統府。林憲銘笑著說，自己與黃日燦幾乎把所有人都發過一圈牢騷，而自己發牢騷的內容，「不僅有罵政府、而現在從最後面開始數起來的幾個，我們就都已有罵過了」。

針對與黃日燦相識的過程，林憲銘分享，自己同學之前形容他不只是一個很好的同學，還是一個很好的律師，不過等到雙方認識之後，才知道他不只幽默風趣，連嘴巴都很刁、很會吃東西，而自己身為台南人，我從小就愛吃好吃的東西，所以我們就從吃喝開始慢慢認識，接著就變成坐下來發發牢騷。