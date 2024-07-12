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Pure Storage調查：企業正快速導入雲原生技術

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Pure Storage調查發現企業正快速導入雲原生技術，以加速業務關鍵應用程式。圖/Pure Storage提供
Pure Storage調查發現企業正快速導入雲原生技術，以加速業務關鍵應用程式。圖/Pure Storage提供

擁有全球最先進資料儲存技術與服務的IT先驅Pure Storage 與Dimensional Research合作共同發布報告，指出企業正快速導入雲原生平台，以加速應用程式運行並推動創新。

調查訪問了527名IT專業人員，受訪者皆擁有4年以上在Kubernetes環境內直接管理資料服務的經驗。調查主要發現，大多數新開發的應用程式將建構在雲原生平台上。80%受訪者表示，未來5年內，所有或大多數新開發的應用程式都將建構在雲原生平台上。對於他們的雲原生技術，他們更偏好在混合雲環境中部署的靈活性，有86%的受訪者表示他們會跨公有雲和私有雲來運行雲原生技術。

其次是傳統虛擬機（VM）基礎架構正在改變：超過半數（58%）的企業計畫將部分的虛擬機工作負載移轉至Kubernetes環境，有65%的企業計畫在未來兩年內移轉其虛擬機工作負載。

第三是將資料放在Kubernetes上可加快應用程式供應速度：近全數（98%）的受訪者都在雲原生平台上執行資料密集的工作負載，包含資料庫（72%）、數據分析（67%）以及AI/ML工作負載（54%）等關鍵應用程式。

最後是平台工程對雲原生扮演關鍵角色：有96%的受訪者表示，他們已經擁有專門的平台工程團隊負責提升應用程式的擴充性和彈性。高階主管也表示願意投資教育訓練（63%）、顧問（60%）以及招募具備相關技能的工程師（52%）以支援這項職務。

雲原生平台的興起象徵企業在構思、開發及部署大規模應用程式的方式正在徹底轉變，企業了解雲原生帶來的效益，正在將虛擬機移轉至雲原生平台來提高擴充性、靈活性及操作的簡易性，同時降低整體成本。

在轉型過程中，Kubernetes在過去10年已從一項新興技術發展成現代化應用程式的基石，支援推動企業創新的資料密集型工作負載，包含從即時數據分析到AI、機器學習與資料庫等。這項轉變提升平台工程的角色，承擔基礎架構管理的責任，在容器化環境中提供高效率的應用程式開發、部署與管理。

Portworx by Pure StorageP副總裁暨總經理Murli Thirumale表示，經驗豐富的平台領導廠商正在混合雲與多雲環境中使用Kubernetes，以大規模運行資料庫、數據分析以及AI/ML等關鍵應用程式。這些平台領導廠商也正透過Red Hat OpenShift與Portworx等解決方案，在不影響企業需求的情況下，讓Kubernetes管理虛擬機更加順暢。最新研究顯示企業迫切需要將平台工程的角色提升，來管理基礎架構，與應用程式堆疊，讓創新能無縫接軌。

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