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賴總統盼美光持續擴大在台研發量能 共享 AI 商機
賴總統12日上午接見「美商美光科技」，感謝美光長期投資台灣，不斷在台灣推進DRAM製程技術升級，更推動先進DRAM製程技術的開發與量產，帶動供應鏈在地化。並表示，在台灣，政府除提供產業高效率的服務，也重視企業需求，營造友善國際人才的生活環境，期盼美光持續擴大在台研發量能，攜手台灣供應鏈夥伴共享AI商機。
賴總統致詞時首先歡迎訪賓來到台灣，展現對台灣的信賴與支持。未來的世界，半導體無所不在，AI浪潮席捲而來，在此浪潮中，指標性國際大廠「美光科技」，絕對占著不可或缺的地位。
賴總統感謝美光長期投資台灣，不斷在台灣推進DRAM製程技術升級。去年，美光台中四廠啟用後，更推動了先進DRAM製程技術的開發與量產，帶動供應鏈在地化。因為有美光並肩同行，台灣的半導體產業在世界上占有關鍵地位。未來，政府會持續發展半導體產業，也將加速打造台灣成為「人工智慧島」。
賴總統說，現在，晶片設計大廠AMD、NVIDIA、英飛凌等企業都陸續宣布來台設立研發中心，我們也歡迎美光跟台灣有更進一步的合作。像是高頻寬記憶體晶片(HBM)在AI應用上扮演重要角色，而美光HBM的生產地是在台灣，只要持續擴大在台灣的生產，並且跟台灣晶片設計和晶圓代工廠商共同研發合作，相信一定可以站穩AI發展的領先地位，共創雙贏。
賴總統表示，在台灣，政府除了提供產業高效率的服務，也重視企業的需求。包括政府會定期滾動檢討電力供需，確保穩定供電；也會從鬆綁法規、推動企業國際人才專班等方面著手，持續擴大全球攬才，並且營造友善國際人才的生活環境，滿足企業需要。
最後，賴總統再次歡迎訪賓來訪，也希望美光持續擴大在台的研發量能，攜手台灣供應鏈夥伴共享AI商機。他也祝福訪問圓滿順利。
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