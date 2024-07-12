緯創林憲銘：下半年比上半年好 PC在內各產線需求顯現

緯創（3231）董事長林憲銘12日指出，自己預估市場下半年情況，應該會比上半年好，而自己除了發現旗下各方面都陸續出現不小的需求，就連在PC方面，也都開始看到一些苗頭，雖然市場發展總是會有一些難以預料的變數，不過自己認為，整個市場的布局只要穩定往前走，就都一定會好轉，無需太負面，至於AI PC方面，自己認為未來將會在「企業」客戶方面，出現很強勁的需求。

林憲銘12日下午現身在台大醫院國際會議廳，並為台灣產業創生平台創辦人黃日燦的新書發表會站台，面對媒體詢問下半年市況，林憲銘透露，旗下各產線的需求都不小，雖然包括「選舉、戰爭」等變數都還存在，不過這些變數沒有人可以提前知道、預料，因此自己覺得不需要太負面的思考，至少從市場的角度來看，歐洲一直都是一個民主國家，自己倒是沒有很擔心這個方面。

此外，媒體也關注「AI最新市況」最，對此，林憲銘指出，整個市場都是在朝好的地方來好轉，但實際上好多少，自己現在很難講，至少整個布局都有在穩定往前走，不需要負面，台灣已經從很多方面都已不可獲缺，而自身的角色也已經很清楚了，因此只要景氣往上走，自己認為應該都很不錯。