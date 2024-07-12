緯創林憲銘曝 「將能源管理好」為台灣當前首要目標

AI討論熱度水漲船高，不過隨著AI的導入提升，市場的「用電需求」也隨之急速成長，對於國家能源議題，緯創（3231）董事長林憲銘12日指出，自己認為「能源是可以管理的」，台灣目前要做的事將能源管理好，並坦言，「哪裡有能源，企業在哪裡就都能成長」，他透露，因為我們做的是全球的生意，因此在哪裡成長、其實都可以的。

事實上，根據研調機構PRECEDENCE RESEARCH研究報告顯示，2022年全球儲能市場規模達到447億美元，預估到2032年將成長至1679億美元，2023至2032年複合成長率（CAGR）年達 14.20%，其中2022年亞太地區市占率超過45%最高，2023至2032年北美市場成長率最高。而自從全球開始瘋Ai後，資料中心的用電需求更成為市場隱憂。

面對用電問題，輝達執行長黃仁勳日前也透露，建立工廠將需要大量能源，特別是對於AI超級電腦這樣的高耗能設備。對此，緯創則透過旗下緯穎，積極佈局，不僅提前瞭解客戶未來的需求所在，並提供各式具備高效率低耗能的大規模運算及儲存能力、高速資料傳輸及軟硬體整合的解決方案。