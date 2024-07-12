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日月光 ISE Labs 開設矽谷第二廠區 擴大測試服務能力

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
ISE Labs ISE 執行團隊在新廠區會議室討論。公司提供
ISE Labs ISE 執行團隊在新廠區會議室討論。公司提供

日月光半導體ISE Labs（日月光投資控股股份有限公司成員 – 台灣證交所代碼：3711，紐約證交所代碼：ASX）宣布於加州聖荷西開設第二個美國廠區，進一步擴大其世界一流的服務能力，惠及更多客戶。弗里蒙特和聖荷西兩地廠區的營運空間總面積超過150,000 平方英尺。擴大北美版圖展現我們深耕矽谷的決心，更有助於強化美國半導體供應鏈。

ISE Labs針對北美客戶的工程需求進行改建。服務對象涵蓋人工智慧/機器學習 (AI/ML)、先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和高性能運算 (HPC) 等新興半導體應用領域的解決方案開發廠商。除了將現有團隊成員調往新廠區，ISELabs 也正在為新廠區招募專業工程師和技術人員。

ISE Labs 執行長項世傑表示：「隨著北美半導體製造供應鏈回流趨勢不斷升溫，客戶對我們經過驗證的工程專業服務需求也同步增長。此次開設第二個廠區擴大營運，正是為了支持需要與我們緊密合作的客戶。加州南灣的交通便利性是我們選擇新廠區地點的首要考慮因素。」

聖荷西廠區主要將負責可靠性和驗證測試，涵蓋環境、機械、靜電釋放 (ESD)、故障分析和預燒測試。ISE Labs 的高功率預燒測試解決方案在業界內首屈一指，對於檢測半導體元件的早期失效至關重要。弗里蒙特廠區則將擴大其現有的強大測試服務能力，包括自動測試設備(ATE) 測試軟體開發、測試硬體設計、元件特性分析、晶圓探針測試和工程、預生產和最終測試以及系統級測試服務。

日月光半導體執行長吳田玉表示：「我們堅定承諾持續投資矽谷，這不僅有助於該地區重振半導體行業地位，而且可以更廣泛支持地美國製造商。打造全新在地高端測試廠區是邁向成功關鍵步驟。ISE Labs 作為北美最大的半導體測試服務供應商，對於日月光推動全球創新電子產品發展至關重要。」

ISE Labs 是日月光半導體子公司，擁有豐富的經驗和專業知識，提供廣泛的工程服務和產品，包括測試工程、生產測試服務、測試軟體開發、測試介面和硬體可靠性測試、靜電釋放(ESD)、預燒測試、環境測試、機械測試和失效分析。

半導體 日月光 紐約證交所

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