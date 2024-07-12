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緯創董事長林憲銘揭創生平台起源 自曝出錢出力 笑稱「被利用」

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董座林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董座林憲銘。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘12日下午現身為台灣產業創生平台創辦人黃日燦的新書發表會站台，針對創生平台的緣起，林憲銘表示，自己與黃日燦是常常一起尋找美食的好友，而雙方從吃喝開始認識，接著就變成會坐下來發發牢騷的關係，不過發牢騷發久了之後，自己又不希望雙方成為只會說說的人，也希望能為社會做些事情，因此才有了如今的創生平台。

林憲銘指出，自從黃日燦退休後，就常找自己來幫忙，他也分享黃日燦還曾跟自己說「不只錢要進來、人也要到」他笑稱「黃日燦不止要騙自己的時間、又騙自己的錢」，不過他坦言，能被騙得這麼高興的，真的非常少，也是因為自己深知黃日燦長年都「心繫臺灣」，自己認為，唯有時刻為民思考，才能真正實在的替大家做更多。

林憲銘指出，自己被黃日燦找來出錢出力，也像是被他利用了，不過自己認為，大家應該換個角度來思考，轉變為「能『被利用』就等於還能為社會做些什麼」，針對與黃日燦的交情，他坦言，自己跟他認識35年了，他四周的每個人，都是很厲害的角色，而他的成長的歷練，真的也給人很大的啟發。

據悉，緯創近年受到AI題材的加持，去年題材爆發之際，成功的一舉奪下輝達（NVIDIA）A100、H100伺服器基板的獨家供應權，因此帶動其營運表現及業績成果收穫亮眼成績單，也因此被視為「2024年AI市場」的主要贏家。而林憲銘作為最大功臣，一舉一動也備受關注。

AI 緯創

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