緯創董事長林憲銘替35年好友黃日燦寫序 自揭「第一次」給了他

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘12日下午現身為台灣產業創生平台創辦人黃日燦的新書發表會站台，林憲銘透露，這是自己第一次親自寫序，過去他從不幫朋友寫序，而回憶到自己與黃日燦之間的淵源，他坦言，雙方其實是經「同學的同學介紹」才相識，至今也已認識35年了。

據悉，緯創董事長林憲銘長期支持台灣產業創生平台的發展，而創辦人黃日燦同時也是林憲銘的多年好友，因此黃日燦今日下午召開的新書發表會，也特地找林憲銘來助陣，而林憲銘接獲邀請後，思考再三後，也義不容辭的點頭，並且他也自掏腰包買了100本黃日燦的自傳來送朋友，也因此引發市場目光的關注。

林憲銘指出，自己過去從不幫朋友寫序，也因為自己四平八穩的也不會得罪什麼人，所以這次也是自己第一次不是借他人之手，而是親自提筆寫出來的序，現在看起來好像寫得很不錯，而今天被黃日燦找來，自己也其實從好幾天之前，還在飛機上，就已經開始煩惱，絞盡腦汁思考致詞內容要講什麼。

緯創近年受到AI題材的加持，去年題材爆發之際，成功的一舉奪下輝達（NVIDIA）A100、H100伺服器基板的獨家供應權，因此帶動其營運表現及業績成果收穫亮眼成績單，也因此被視為「2024年AI市場」的主要贏家。