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輝達GPU缺料解除！緯創獨供基板受益最大 董座林憲銘將現身開講

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

晶片大廠輝達（NVIDIA）在超強晶片GB200尚未正式量產前，目前最重要的「軍火」仍然是以H100為主，而近日市場盛傳，H100缺料的狀況已完全解除，而客戶的拉貨力道也隨之轉強的消息。而握有H100伺服器基板獨家供應權的代工廠緯創（3231），預計也將受到明顯的挹注；對此，作為緯創集團大家長的董事長林憲銘12日下午將現身台灣產業創生平台創辦人黃日燦的新書發表會，引發市場關注。

緯創近年受到AI題材的加持，去年題材爆發之際，成功的一舉奪下輝達（NVIDIA）A100、H100伺服器基板的獨家供應權，因此帶動其營運表現及業績成果收穫亮眼成績單，也因此被視為「2024年AI市場」的主要贏家。此外，緯創團隊手中不僅已握有輝達CoWoS AI晶片基板高達85%的訂單，同時更是超微及英特爾AI晶片模組、基板的獨家供應商，為市場上少有通吃AI三巨頭訂單的業者。

緯創董事長林憲銘長期支持台灣產業創生平台的發展，而創辦人黃日燦同時也是林憲銘的多年好友，因此黃日燦今日下午召開的新書發表會，也特地找林憲銘來助陣，外傳林憲銘接獲邀請後，也立刻義不容辭的點頭，並且他將作為整場活動的第一個致辭來賓親自現身，也因此引發市場目光的關注。

緯創近日已公布6月單月合併營收為 887.87 億元，月增11.7 %，年大增9.5%，表現處在水準之上，合併前6月營收達4791.59億元，年增約14.5%。單月營收繳出近月高點，並成功維持年增態勢，表現亮眼。展望未來，緯創近日傳出已接獲輝達最新AI大單，隨著供貨不斷增長之下，未來發展可期，而近日旗下墨西哥廠也已完工，預計未來10年發展將重視永續發展、希望把餅做大，吸引更多技術服務供應商到華雷斯。

緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘、台灣創生平台創辦人黃日燦。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘、台灣創生平台創辦人黃日燦。記者吳康瑋／攝影

AI 緯創 輝達

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