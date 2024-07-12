童子賢駁「擁核」 同意垃圾焚化爐不代表「擁焚化爐」
和碩董事長、國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢今日再度慎重回應，重申自己不是「擁核」派。他說，「它（核能）是一種工具，而非一種信仰，不應全心全意支持或反對」，就像北投有垃圾焚化爐，「我們同意現代文明需要垃圾掩埋場和垃圾焚化爐的設施，你同意它存在，不代表你『擁垃圾焚化爐』，不是這樣的概念。它為我們現代運作做出貢獻，我們把它管理好、設計好、安排好，是必要工作。」
童子賢認為，綠能發展也需經過精密規畫，避免對環境造成過多衝擊，「我開玩笑說，能源，這是現代文明的原罪。」
童子賢今日出席工商協進會會員大會，以「產業發展與世界局勢」為題進行專題演講。
他認為，風力發電會干擾水域和海洋生態，陸地發電同樣會干擾森林、農田和草地，甚至有人告訴他，飛行中的鳥類往下看時可能會迷失方向，因為地形和地貌已經改變、地面反光；而台灣居民對大規模太陽能設置也有所抱怨，「我那幾年陸續感受到，綠能恐怕不是原來所想的那樣只需要一塊小土地、設置一些風力發電機和太陽能板，就可以解決台灣發電問題。」
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