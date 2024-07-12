落實賴總統低軌衛星政見 數發部預告新增使用頻段
賴總統520就職時就宣示將發展下一個世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業。為達成此目標，數發部公布最新預告「無線電頻率供應計畫」修正草案，新增同步和非同步衛星通訊使用頻段，頻率使用期限從原本2年延長到5年，預告60天，若後續順利有機會年底前生效。
根據草案預告內容，因應下世代衛星通信產業與市場發展需求，我國在2022年3月18日已公告核配10.7到12.7GHz、13.75到14.5GHz、17.7到20.2GHz及27.5到30.0GHz頻段供電信事業申請設置同步軌道與非同步軌道衛星固定通信網路使用，使用期限為2年，包括隴華電子、愛爾康、台亞衛星、中華電信都有申請使用。
數發部指出，固定通信網路使用，至今距離前次公告核配商用衛星固定通信網路已逾二年。為確保頻率資源核配符合市場需求，持續檢視產業發展動態，確保無線電頻率供應時程符合產業需求。
數發部說，受惠於衛星技術進步、火箭發射成本下降與衛星小型化，近二年來衛星產業發展與應用受到高度關注。國際主要衛星系統商積極投入低軌衛星系統網路之布建，使用頻段多集中於Ku、K、Ka頻段，以利於使用大頻寬提供商用寬頻服務，實現高速率、低延遲的連網能力。
此外，傳統衛星服務系統商則依目標市場不同，使用不同頻段，如提供海事為主之衛星行動服務，使用頻段以低頻段1至3GHz為主；而提供衛星廣播及寬頻服務，則使用Ku、Ka頻段為主。綜觀國際現況，已有許多國家將衛星通信視為補充地面通訊網路涵蓋並確保網路韌性之重要通信方式之一。
數發部指出，修法方向就是提供更多頻段可使用，這次規劃開放7個頻段供電信事業申請設置同步與非同步衛星行動通信，以及開放12個頻段供電信事業申請設置使用同步與非同步衛星固定通信，這其中也包含原本4頻段再做頻段調整。
此外，數發部盼減輕換照成本、對齊衛星地球電台執照的有效期間，因此這次頻率使用期間也從原本2年修正為最長5年。後續將預告60天，若順利的話，送到行政院通過後生效，有機會年底前上路，未來申請頻率的使用期限就會適用最長5年。
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