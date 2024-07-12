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無畏外資賣壓！台積電下周料將上修全年財測 股價有望更上層樓

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
分析師預期台積電可能調升全年營收指引，催動股價上漲。路透
分析師預期台積電可能調升全年營收指引，催動股價上漲。路透

儘管對美國降息預期心態濃厚導致美股輪動，造成台積電ADR等美國大型科技股股價挫跌，但分析師認為，穩占全球晶圓代工龍頭地位的台積電可能因為本季獲利強勁，在下周舉行第2季法說會時，上調全年財測，帶動股價更上層樓。

彭博資訊報導，台積電周三公布超越財測高標的第2季合併營收，包括摩根大通（小摩）和摩根士丹利（大摩）的分析師都預計，台積電將調升全年營收指引，應能催動股價上漲。台積電預定下周四（18）日公布第2季財報，預料淨利將成長29%，關鍵看點之一將是台積電協商的漲價幅度。

與輝達（Nvidia）一樣，台積電已成為投資人最愛的AI押注之一，擁有其他競爭對手無法複製的尖端技術，在市場需求成長下，擁有高階晶片的議價能力。隨著台積電ADR市值本周稍早在美股飆到1兆美元，分析師紛紛調高目標價。

Gam Investment Management投資組合經理Jian Shi Cortesi說，「投資人意識到，台積電是AI題材裡賣『鎬和鏟』的公司。在我看來，AI需求至少可以再維持幾季，因為目前AI晶片需求沒有放緩跡象。」台積電是Gam最大一檔基金的最大重倉股。

做為輝達和蘋果最高階晶片的唯一供應商，台積電先前預估全年營收將成長20%左右，但市場愈來愈認為，這個預測太過於謹慎，尤其是台積電第2季合併營收年增40%到6,735.1億元，增幅超越分析師平均預期的36%。

分析師看好台積電利潤率改善，能進一步推升其估值。瑞穗證券亞洲有限公司的分析師Kevin Wang認為，「利潤率提高可能推動獲利增長25%，甚至30%，因此估值也可能擴大到至少25倍」。

投資人將關注台積電下周法說會，尋找晶片市場復甦和AI需求走勢的進一步線索。高階智慧手機的需求回升和高效能運算領域的產品升級，可能導致先進半導體漲價。

小摩估計，台積電最先進晶片的價格可能針對不同客戶調漲3%-6%，Gokul Hariharan等分析師7日說：「超過50%的營收，調漲幅度是中個位數，這將在2025年帶來超過100個基點的毛利率增長。」他們預計台積電明年毛利率躍至58%，高於市場的普遍預期。

一些人對台積電的估值感到不安。彭博資訊計算顯示，該公司目前市值已遠超過MSCI新興市場所有拉丁美洲公司的市值總和。根據台灣證交所數據，截至本周四，外資連五個交易日淨賣出台積電。

美國銀行（BofA）駐台北分析師Robert Cheng則說：「AI供應鏈每樣東西目前都短缺。台積電的估值並不高。股價大漲，但有獲利支撐。」

AI 台積電 營收

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