陳菊：台灣須勇敢面對AI帶來人權挑戰 保障基本權利
人權會主委陳菊今天說，AI為現代生活帶來便利，但可能引發隱私權和假訊息疑慮，甚至威脅言論自由的核心價值；台灣必須勇敢面對生成式AI所帶來的人權挑戰，充分尊重和保障個人基本權利。
身兼國家人權委員會主任委員的監察院長陳菊，上午出席人權會舉辦「人權同行，AI無虞：AI X 人權趨勢論壇」。
陳菊致詞時表示，人權會相當關注AI浪潮下的人權保障。AI為現代生活帶來便利、提升工作生產力，但也看到它對於「不利處境群體」帶來的影響。今年聯合國人權事務高級專員辦事處發布「生成式AI相關的人權風險分類」指出，生成式AI可能導致的人權危害。
陳菊說，第一是假訊息危害言論自由。例如生成式AI無形中逐漸取代個人、形成意見且持有自身觀點的能力，如果透過生成式AI製作假訊息，可能威脅網路使用者自由思想、表達意見權利，因為他們是在不了解訊息真偽情形下閱讀資訊、做出判斷，對言論自由威脅很大。
第2，生成式AI取代勞工，導致失業率上升，部分職業及特定族群將面臨不成比例的失業風險。第3，生成式AI也可能用於創作性影像，在未經對方同意下深度偽造（Deepfake）及製作性暴力題材，造成婦女及兒童面臨更高風險。
第4，因為兒童缺乏足夠的媒體識讀能力，無法辨識與自己互動的是機器還是人類，提高兒童受到負面影響的風險。聯合國人權事務高級專員辦事處強調，必須認識生成式AI涉及的人權風險，並即時採取行動防範人權損害。
陳菊指出，人權會調查發現，約75%受訪者在與生成式AI互動時，曾提供個人隱私資訊，擔心個資或對話內容，可能被收集或洩漏給第三方；約61.7%受訪者，注意到生成式AI可能產生不正確、歧視性或不適當內容，可能導致假訊息散布或言論極端化。
陳菊表示，近9成的人認為，生成式AI發展過程，應透過多方對話，納入不同群體的意見；8成的人認為政府應該制定監管機制或指引。政府不僅要推動技術的進步，更要確保每個人的基本權利不受侵害。
陳菊說，雖然生成式AI可能引發隱私權和假訊息的疑慮，甚至威脅言論自由的核心價值，但台灣身為民主自由國家的一員，必須勇敢面對生成式AI所帶來的人權挑戰。相信AI開發應以符合人性尊嚴、滿足人格自由發展為宗旨，並確保AI應用中，充分尊重和保障個人基本權利。
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