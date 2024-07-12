半導體設備今年銷售有望寫新紀錄 法人看好家登等受惠
SEMI估今年全球半導體設備總銷售額創新高，攀上1,090億美元新紀錄中，法人機構表示，半導體相關個股有望受惠，看好信紘科（6667）、京鼎（3413）、旺矽（6223）、家登（3680）、宜特（3289）、聖暉（5536）*等營運後市。
法人機構指出，SEMI國際半導體產業協會於SEMICON West 2024北美國際半導體展中，公布年中整體OEM半導體設備預測報告，預估今年全球半導體製造設備銷售總額將較2023年增長3.4%，攀上1,090億美元新紀錄，成長力道也將延續至2025年，在前、後段製程需求共同驅動下，銷售總額可望再創歷史新高，來到1,280億美元。
分析師指出，包括晶圓加工、晶圓廠設施和光罩設備等晶圓廠設備，繼2023年創紀錄的960億美元銷售額後，今年將繼續上升2.8%至980億美元，較2023年年中報告預測的930億美元高出許多。
其中，AI運算效應發酵、中國設備支出持續走強以及對DRAM和高頻寬記憶體（HBM）的大量投資，都是數字上修的主因。
展望2025年，在先進邏輯和記憶體應用需求增加帶動下，晶圓廠設備銷售額可望更上一層樓，增幅14.7%至1,130億美元。
此外，今年晶圓代工和邏輯應用晶圓廠設備銷售額將同比減少2.9%至572億美元，這是由於2023年成熟製程需求疲軟以及先進製程銷售額高於預期；受惠於先進技術需求不斷增長、新設備架構引進以及產能擴張採購增加，預計2025年將出現10.3%的增長，來到630億美元，相關半導體設備股有望受惠。
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