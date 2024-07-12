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AI 再掀巨浪！廣達林百里成台灣首富滿周年、隨GB200出貨將再戰新高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，不僅帶動整體走勢強勁、更讓其股價頻頻創高，而這也讓董事長林百里的身家總額直線飆升，超越張聰淵、林書鴻及郭台銘等富豪，並於2023年7月13日坐上「台灣首富」的寶座，如今自他成為首富以來已滿周年，不過市場上AI題材的熱度依舊高居不下，而也讓大家逐漸願意放下對AI股的疑慮。

統計廣達股價自去年4月中旬80.4元附近起漲，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳去年6月初來台掀起AI旋風後開始拉出明顯漲幅，直至4月初就已衝上299元的高價、而隨著黃仁勳今年6月再次來台，也成功帶著廣達的股價，突破300元大關，截至昨日最高一度達到345元，不僅突破1999年以來的最高點，也讓林百里的身家持續飆高。

根據彭博億萬富豪指數及富比士即時富豪榜資料顯示，林百里於2023年7月13日身家暴漲，突破94億美元（約合新台幣2,923億元）超越張聰淵、林書鴻及郭台銘等，以他龐大身家總額，穩坐全台第一的地位；而林百里的身家在歷經一年時間後不減反增，如今已經成長至146億美元（約合新台幣4,757億元），全球排名中衝上140名，並穩居「台灣首富」。

至於代工龍頭鴻海（2317）創辦人郭台銘的身家，也同樣受到AI浪潮的挹注，跟著大漲的股價一路飆升，據悉，鴻海近日股價最高一度達到234.5元，創下2007年11月以來的高點，而創辦人郭台銘的身家則也來到107億美元（約合新台幣3,486億元），目前也穩居台灣第2大富豪的地位，緊緊跟在林百里身後。

據悉，廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，團隊目前也已公布6月合併營收1,113.18億元，月增9.9%、年增23.4%，年月雙雙大增，而單月營收表現也站穩千億大關，保持強勁成長的態勢。合併累積前6個月營收達5,688.93億元，並且年大增11.3%，繳出自今年1月以來的全年最高表現。

而作為代工龍頭的鴻海6月合併營收則達到4,907.25億元，雖月減10.8%，但仍年增16.07%，而累計前6月合併營收則達到2兆8,739.42億元，年增達到3.92%，展望未來，鴻海透露，隨著進入下半年旺季，預估整體營運將逐漸加溫，第三季營運將有季增及年增等正向表現。

對此，市場也將目光聚焦到NVIDIA（輝達）AI伺服器GB200的出貨狀況上，由於廣達及鴻海都是GB200的主要代工廠。而目前GB200的訂單占比，分別由鴻海成功拿下40%、廣達則拿下30%、緯穎也拿下大約20%，並且光是一台GB200整機伺服器要價就高達380萬美元，因此外界預估隨著出貨放量後，2大龍頭的表現將再迎來新的一波攻勢。

廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
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廣達。記者吳康瑋／攝影
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AI 鴻海

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