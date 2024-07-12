促進低軌衛星服務發展 數發部預告新增使用頻段

低軌衛星產業蓬勃發展，因應市場需求，數發部最新預告「無線電頻率供應計畫」修正草案，新增同步和非同步衛星通訊使用頻段，頻率使用期限從原本2年延長到5年，預告60天，若後續順利有機會年底前生效。

台灣在2022年3月18日已公告核配10.7到12.7GHz、13.75到14.5GHz、17.7到20.2GHz及27.5到30.0GHz頻段供電信事業申請設置同步軌道與非同步軌道衛星固定通信網路使用，使用期限為2年，包括隴華電子、愛爾康、台亞衛星、中華電信都有申請使用。

數發部表示，距離前次公告核配已逾2年，持續檢視市場變化，確保無線電頻率供應時程符合產業需求。受惠於衛星技術進步、火箭發射成本大幅下降與衛星小型化，近3年來衛星產業發展與應用受到高度關注。很多國家也視衛星通訊為地面通訊網路的互補方式，建構網路韌性，確保重大事件不斷訊。

數發部指出，衛星服務因使用目的不同，使用頻段也有差異，國際主要系統商積極投入低軌衛星系統網路布建，使用頻段多集中Ku、K、Ka頻段，以利用大頻寬提供寬頻服務，另外像提供海事衛星行動服務，使用頻段以低頻段1到3GHz為主。

數發部說，參考國際作法，也盤點國內相關頻段既有使用者狀況，規劃修正「無線電頻率供應計畫」。

數發部指出，修法方向就是提供更多頻段可使用，這次規劃開放7個頻段供電信事業申請設置同步與非同步衛星行動通信，以及開放12個頻段供電信事業申請設置使用同步與非同步衛星固定通信，這其中也包含原本4頻段再做頻段調整。

此外，數發部盼減輕換照成本、對齊衛星地球電台執照的有效期間，因此這次頻率使用期間也從原本2年修正為最長5年。後續將預告60天，若順利的話，送到行政院通過後生效，有機會年底前上路，未來申請頻率的使用期限就會適用最長5年。