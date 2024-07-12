台積電第2季營收優於預期 法人推估除了AI還有權利金

台積電（2330）日前公布第2季營收約6,735.1億元，優於法人推估換算新台幣營收約為6,330-6,589.2億元的表現，並創下新高。法人分析，台積電除了受惠AI趨勢還有向世界先進授權技術的權利金收入挹注1.5億美元有利於美元營收超越財測。

台積電日前公布6月營收2,078億6,900萬元，月減少了9.5%，如預期出現比較顯著的月減，但仍優於法人預估的1,950億元水準，為歷年同期新高。

法人分析，台積電除了來自AI應用需求暢旺以及蘋果智慧機備貨需求，另一個因素則是權利金收入。

世界先進（5347）日前已公告6月26日子公司VSMC董事會通過同意向台積電取得無形資產，支付1.5億美元12吋晶圓技術授權金挹注，挹注營收高於預期區間。除了技術授權費外，被授權方需按未來實際採用該技術產生之營收支付一定比率之權利金。

法人分析，現階段市場如台積電法說所言，現況僅AI表現特別突出，其餘產業並無亮點，甚至下修的狀況也多有存在，但蘋果新機下半年仍可期待。

此外，晶圓代工業者中世界也受惠移中訂單挹注，營收也如預期持續顯著月增。世界先進累計今年前六月合併營收206.98億元，年增14.7%。其中第2季營收110.65億元，季增14.9%，年增12.3%，為同期次高。

世界先進先前表示，淡季過後客戶需求持續復甦，第2季營運隨著需求逐步復甦，晶圓出貨量季增17%至19%，產品平均下滑約2%至4%。大尺寸面板驅動IC及電源管理晶片需求較強，第2季並和客戶協商長期合約收入認列，占2-3%營收。

展望未來，世界先進董事長方略先前在法說會上表示，2024年看來消費電子庫存調整回到正常水位，雖然工業車用庫存調整仍在進行，但期望第2季或第3季回到正常水位的季節模式，看來下半年應該是溫和成長。