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日月光ISE Labs開設矽谷第二廠區 擴大測試服務能力

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光ISE Labs開設矽谷第二廠區擴大測試服務能力。圖為日月光高雄廠。圖/聯合報系資料照片
日月光ISE Labs開設矽谷第二廠區擴大測試服務能力。圖為日月光高雄廠。圖/聯合報系資料照片

日月光投控（3711）旗下日月光半導體ISE Labs宣布於加州聖荷西開設第二個美國廠區。弗里蒙特和聖荷西兩地廠區的營運空間總面積超過 15萬平方英尺。擴大北美版圖展現日月光集團深耕矽谷的決心，更有助於強化美國半導體供應鏈。

ISE Labs針對北美客戶的工程需求進行改建。服務對象涵蓋人工智慧/機器學習 (AI/ML)、先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和高性能運算 (HPC) 等新興半導體應用領域的解決方案開發廠商。除了將現有團隊成員調往新廠區，ISE Labs 也正在為新廠區招募專業工程師和技術人員。

ISE Labs 執行長項世傑表示，隨著北美半導體製造供應鏈回流趨勢不斷升溫，客戶對公司經過驗證的工程專業服務需求也同步增長。此次開設第二個廠區擴大營運，正是為了支持需要緊密合作的客戶。加州南灣的交通便利性是公司選擇新廠區地點的首要考慮因素。

聖荷西廠區主要將負責可靠性和驗證測試，涵蓋環境、機械、靜電釋放 (ESD)、故障分析和預燒測試。ISE Labs的高功率預燒測試解決方案對檢測半導體元件的早期失效至關重要。弗里蒙特廠區則將擴大其現有的強大測試服務能力，包括自動測試設備 (ATE) 測試軟體開發、測試硬體設計、元件特性分析、晶圓探針測試和工程、預生產和最終測試以及系統級測試服務。

日月光半導體執行長吳田玉表示，持續投資矽谷，不僅有助於該地區重振半導體行業地位，而且可以更廣泛支持地美國製造商。

日月光表示，ISE Labs 成立於1983 年，擁有豐富的經驗和專業知識，致力於服務半導體。公司提供廣泛的工程服務和產品，包括測試工程、生產測試服務、測試軟體開發、測試介面和硬體可靠性測試、靜電釋放 (ESD)、預燒測試、環境測試、機械測試和失效分析。

半導體 日月光 美國

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