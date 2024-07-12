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大立光產能 林恩平：下半年滿載

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
大立光董事長林恩平。 聯合報系資料庫
大立光董事長林恩平。 聯合報系資料庫

大立光昨日舉行第二季法說會，執行長林恩平指出，受惠客戶舊產品提前拉貨，「七月比六月好、八月比七月好，但九月還看不到」；大立光稼動率和產品組合會在下半年持續優化、改善良率，目前存貨控管也較去年為優，存貨將不會是未來疑慮，但仍需觀察終端消費者需求。

大立光第二季營收年增逾百分之三十四至一○九點八五億元，稅後純益四十四點九八億元，EPS達三十三點七元；上半年累計營收亮眼，年增逾百分之二十九至二二二點九八億元；稅後純益則為一○六點九億元，年增百分之五十二；EPS達七十九點四九元。

昨法說前盤中股價一度漲逾百分之二點七之上，衝上三二二五元波段高位，終場收三千二百元，近月來隨蘋果新機題材，漲約一千元。

倒是市場關注手機後市，林恩平卻表示，「現在看起來，絕大多數沒有很樂觀」，讓法人不得不詢問「我有沒有聽錯、為什麼沒有很樂觀」？

他解釋，客戶期待人工智慧（AI）帶動手機銷量，但是否能實現「不知道」，仍需觀察消費者是否埋單。好消息是鏡頭規格部分，升級趨勢未變，有更多客戶導入高階鏡頭：法人詢問旗艦機高階鏡頭是否開始下放至中階機種？林恩平回應，確實有一些，且若出貨量大，對營運有助益。

小摩、花旗、里昂等外資分析師日前陸續將大立光目標價調至三千二百元之上，海通國際更在最新報告指出，不排除大立光與主要客戶蘋果就其專利簽訂長約（LTA），確保更大市占與穩定定價，將目標價升至三千四百元，為外資次高價位，最高價為花旗的三千五百六十元。針對LTA傳言，林恩平透露，這並不特殊，公司每年都會跟客戶溝通產量並客製化生產。

大立光日前啟動擴廠，林恩平也說，第三季陸續移入設備，第四季可投產，下半年大部分產能會進入滿載，公司尚未認列營收。明年第三季還會有新廠完工以因應需求。

大立光 林恩平 鏡頭

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