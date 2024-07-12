大立光拉貨動能 月月好 董座林恩平：新廠產能陸續滿載

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
大立光董事長林恩平昨（11）日表示，7月拉貨動能優於6月，8月也比7月好。 圖／聯合報系資料照片
大立光董事長林恩平昨（11）日表示，7月拉貨動能優於6月，8月也比7月好。 圖／聯合報系資料照片

大立光（3008）董事長林恩平昨（11）日表示，7月拉貨動能優於6月，8月也比7月好，新廠如規劃在本季移入設備，產能陸續滿載，第4季達全產能運作，看好下半年潛望式鏡頭的量會比較多，部分客戶將潛望式鏡頭由高階下放至中階機種，若貨拉得多，對大立光營運添助益。

大立光基本面迎來復甦，近期股價走勢強勁，昨天一度站上3,225元，終場收3,200元，上漲90元，仍為台股股后，惟外資連三賣。累計6月以來三大法人買4,952張，其中，外資持股比率為37.49%。

林恩平談話重點 圖／經濟日報提供
林恩平談話重點 圖／經濟日報提供

大立光是全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋品牌訂單。外界預期，隨蘋果iPhone 16系列新機即將亮相，且新機潛望式鏡頭由旗艦機下放至更多機種，大立光下半年營運看俏。

大立光昨天舉行法說會，由林恩平主持，即便大立光對下半年自家出貨展望正向，但談到整體手機市場發展， 他坦言，「目前絕大多數（手機品牌）沒有人樂觀。」至於當紅的AI手機趨勢，林恩平透露，客戶期盼AI手機能帶動銷售，這些客戶會要求多備一些量，「但賣得好不好還不知道」。

手機搭載AI功能成為新趨勢，成本也上升，法人問及，對零組件廠而言，是否導致客戶將部分升級功能延遲導入，林恩平回應，確實有這現象。

法人關注手機規格升級進展，林恩平表示，今年主鏡頭（廣角鏡頭）升級幅度不大，至於有些超廣角鏡頭由1,200萬畫素升級至4,800萬畫素，主要是以RGB鏡頭切成四塊，沒有太特別，長焦鏡頭延續和去年差不多，部分客戶比較積極想把長焦的變焦倍率做得更好，但量並不大。

他說，下半年手機搭載潛望式鏡頭比較多，但比較大量的手機品牌，升級不多，反而量比較少的，技術難度較高。

近期外資報告點名大立光與蘋果就其專利達成長約協議，以確保更大的市占與穩定定價，法人追問該議題，林恩平僅表示，每年都會和客戶溝通新機量能、準備多少產能及產品規劃藍圖，「這沒什麼特別」。

大立光 手機鏡頭 林恩平

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