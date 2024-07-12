三星AI折疊機漲100美元 台灣市場喊年增兩成

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者陳昱翔／綜合報導
台灣三星推出Galaxy Z Flip6。 記者林澔一／攝影
台灣三星推出Galaxy Z Flip6。 記者林澔一／攝影

手機品牌廠三星10日發表AI折疊機Galaxy Z Fold6以及Z Flip6，儘管二款新機的美元售價較上一代機種調漲100美元，但三星全球銷售目標仍看好將成長一成以上，而台灣市場更直接喊出銷售量年增二成。

三星在台灣折疊機市場獨領風騷，但近年來在中國大陸市場卻陷入苦戰。三星總裁盧泰文指出，三星要以新機鞏固折疊機領導地位，目標全球銷售成長10%以上。三星公布新機Galaxy Z Fold6的美元售價是1,899美元（約新台幣6.1萬元），Z Flip6美元售價是1,099美元（約新台幣3.5萬元）。

三星AI折疊機概況 圖／經濟日報提供
三星AI折疊機概況 圖／經濟日報提供

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙昨（11）日指出，本次新機加入許多AI應用功能，而且硬體規格也全面提升，加上物價通膨、匯率等各種因素，台灣市場調漲新台幣3,000元應是合理範圍，而且相信能為用戶帶來更物超所值的體驗。

據悉，去年台灣整體折疊機銷售量年增二成，今年外界預估也是雙位數成長。三星在台灣折疊機的市占率高達九成，今年導入AI應用，有助提升用戶換機意願，因此台灣三星將新機銷售量目標訂在年增二成。

陳啟蒙指出，全球智慧手機已迎來AI戰國時代，相較於其他競爭對手，三星有信心無論在AI生態系、產品力及豐富度都具優勢，甚至能延伸到家電領域，因此對新款AI折疊機的銷售深具信心。

據悉，三星折疊機自Galaxy Z Fold3、Flip3以來，售價已有三年沒有異動，今年Galaxy Z Fold6台灣售價為59,888元，Galaxy Z Flip6售價是35,888元，最高規的Galaxy Z Fold6 1TB版本售價是70,888元，兩款新機即日起開始預購，7月31日於國內各大通路上市。

此外，三星也推出首款智慧戒指Galaxy Ring，可監測配戴者體適能和睡眠，售價400美元，還有新款無線耳機Galaxy Buds 3，2019年來首度採用全新設計，而穿戴式裝置方面也推出新一代智慧手表Galaxy Watch 7與Watch Ultra。

AI 三星電子 新台幣

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