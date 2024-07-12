鴻海旗下鴻騰砸25億收購德企 強化電動車布局
鴻海（2317）集團搶攻車用商機，旗下鴻騰精密（FIT）強化新能源車電氣化全球布局，昨（11）日宣布子公司FIT Voltaira收購位於德國的Auto-Kabel集團，投資金額7,250萬歐元（約新台幣25.57億元），組成戰略合作夥伴關係，以垂直擴展新能源車的核心電氣化技術並擴大客戶基礎。
鴻海及鴻騰公告，鴻騰子公司FIT Voltaira Autokabel Gruppe GmbH，以7,250萬歐元和競標方式，取得Auto-Kabel集團及間接持有四家海外子公司，以及兩家中國大陸公司歐托凱勃汽車線束（太倉）、長春歐托凱勃三智鋁線束汽車配件公司等，包括相關資產、不動產、存貨、訂單、人員、技術及智慧財產權、商標等無形資產。
FIT Voltaira集團首席執行官Ulrich Eichler表示，此次收購計畫將是該集團成為車用領域中，智能能源分配系統、電氣化、傳感和連接解決方案領先供應商的重要里程碑。合併不僅將增加市場份額和全球覆蓋範圍，還能高度提升FIT汽車事業整合。
鴻騰指出，Auto-Kabel集團是電動移動領域先驅和汽車能源分配和管理的技術領導者，擁有強大的傳統車廠客戶基礎。該公司在汽車系統和電力分配的電氣元件方面表現出色，專注於向電動移動解決方案的過渡。
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