新iPhone賣相俏 帶旺台鏈 預計新機出貨量9,000萬支起跳

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者吳凱中／綜合報導
蘋果最快9月發表iPhone 16系列新機。 路透
蘋果最快9月發表iPhone 16系列新機。 路透

蘋果最快9月發表iPhone 16系列新機，彭博資訊報導，蘋果期盼藉由AI功能刺激市場對新機的需求，並訂下積極的銷售目標，預計下半年新機出貨量至少9,000萬支起跳，比上一代iPhone 15系列成長約10%。法人看好，蘋果新機出貨看增，台積電（2330）、鴻海、大立光、和碩等供應鏈都將受惠。

彭博資訊分析師認為，過去兩年智慧手機銷售疲弱，蘋果對iPhone 16系列新機出貨的樂觀預測，是個大利多。蘋果股價10日收盤上漲1.88%報232.98美元，再創新高。

蘋果傳樂觀iPhone 16系列新機銷售 圖／經濟日報提供
蘋果傳樂觀iPhone 16系列新機銷售 圖／經濟日報提供

蘋果去年下半年處境艱辛，尤其是在中國大陸市場，華為Mate 60 Pro憑藉陸製7奈米先進製程處理器，贏得當地消費者支持，華爾街分析師已預期今年下半年的iPhone營收將下滑。不過，今年4月起，蘋果在中國大陸的iPhone銷售已因折扣促銷而強力反彈。

因應AI大浪潮，蘋果在今年的全球開發者大會（WWDC）揭露AI策略，推出「Apple Intelligence」，主打更聰明的Siri、更個人化的功能及安全隱私，並宣布與OpenAI結盟，透過ChatGPT提供多元AI服務，在搭載A17 Pro或M系列晶片的iPhone與Mac系列產品更新至最新iOS系統後，即能使用AI服務。

iPhone 15系列去年下半年出貨量約8,100萬支。一般預料，今年推出的iPhone 16系列新機將擴大導入AI功能。

彭博資訊引述知情人士說法指出，蘋果已更有信心認為，iPhone 16增添Apple Intelligence部分功能後，將有助提振需求，並已告知供應商和合作夥伴，下半年iPhone 16系列新機出貨量要比去年同期的iPhone 15系列成長10%左右、達9,000萬支。

這些目標顯示蘋果預期今年的iPhone買氣將增強，儘管該公司即將與三星和小米等也都已推出AI智慧手機的同業相競爭。蘋果拒絕評論。

法人認為，蘋果看旺iPhone 16系列新機銷售，有利台積電、鴻海、和碩、大立光、玉晶光等供應鏈下半年出貨，並於第3季開始展現拉貨力道，相關效益將延續至年底。

台積電為iPhone 16新機新機處理器獨家代工廠，相關訂單將成為3奈米家族的最大出海口，同時，蘋果積極將自家M系列處理器導入自身AI伺服器架構，也有望持續帶動先進製程用量與需求。

鴻海則是iPhone組裝份額最大供應商，近年主攻高階機款，隨著蘋果大力將AI功能導入新機，市場看好將催動新一波換機潮，帶動鴻海下半年消費智能產品表現更加顯著。

AI iPhone 蘋果

延伸閱讀

與歐盟達成和解！蘋果將向競爭對手開放「Tap to Pay」支付

舌尖上台東食旅 縣府偕餐廳推在地風味抽iPhone 16

iPhone 16將引爆換機商機-臻鼎-KY

法說會前預熱行情 大立光早盤衝上3225元

相關新聞

新iPhone賣相俏 帶旺台鏈 預計新機出貨量9,000萬支起跳

蘋果最快9月發表iPhone 16系列新機，彭博資訊報導，蘋果期盼藉由AI功能刺激市場對新機的需求，並訂下積極的銷售目標...

鴻海旗下鴻騰砸25億收購德企 強化電動車布局

鴻海集團搶攻車用商機，旗下鴻騰精密（FIT）強化新能源車電氣化全球布局，昨（11）日宣布子公司FIT Voltaira收...

大立光產能 林恩平：下半年滿載

大立光昨日舉行第二季法說會，執行長林恩平指出，受惠客戶舊產品提前拉貨，「七月比六月好、八月比七月好，但九月還看不到」；大...

非蘋 備戰AI手機市場

蘋果預料將於9月發表iPhone 16系列新機，有望導入AI應用，藉此滿足用戶需求與期待，同時也會將AI手機滲透率進一步...

三星AI折疊機漲100美元 台灣市場喊年增兩成

手機品牌廠三星10日發表AI折疊機Galaxy Z Fold6以及Z Flip6，儘管二款新機的美元售價較上一代機種調漲...

SEMI報告 全球半導體設備銷售衝高

國際半導體產業協會（SEMI）最新報告看旺全球半導體製造設備市場，預期今年銷售總額可望年增3.4%、達1,090億美元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。