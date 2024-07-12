SEMI報告 全球半導體設備銷售衝高
國際半導體產業協會（SEMI）最新報告看旺全球半導體製造設備市場，預期今年銷售總額可望年增3.4%、達1,090億美元，創新高；明年有機會衝高至1,280億美元，比去年底預期的1,240億元更好。
半導體製造設備市況俏，法人看好，京鼎（3413）、家登、帆宣、天虹、公準等台廠接單跟著旺，因應商機爆發，相關業者也積極啟動擴產計畫，全力爭取訂單。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸分析，半導體製造設備總銷售額今年成長曲線將延伸至2025年，強勁增長約17%。全球半導體銷售如果依照地區來區分，SEMI表示，中國大陸、台灣與韓國至2025年仍穩居設備支出前三大。中國區設備採購量持續增加，預測期間內可望維持領先地位，估計2024年大陸設備出貨量將來到創紀錄350億美元，不過，2025年可能趨緩下跌。
展望2025年，在先進邏輯和記憶體應用需求增加帶動下，晶圓廠設備銷售額可望更上一層樓，增幅 14.7%至1,130億美元。
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