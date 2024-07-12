非蘋 備戰AI手機市場
蘋果預料將於9月發表iPhone 16系列新機，有望導入AI應用，藉此滿足用戶需求與期待，同時也會將AI手機滲透率進一步擴大，蘋果AI手機來勢洶洶，非蘋陣營積極應戰，三星、華為、OPPO、vivo等大廠都陸續推出新機，炒熱下半年手機市場話題。
業界人士指出，今年智慧手機的關鍵字就是AI，所有新款旗艦機都必須要搭載AI應用才有機會在市場上存活，蘋果也不例外，當每家品牌廠新品都具備AI功能時，比拚的就是誰的AI應用更能獲得用戶青睞，而蘋果因有豐富的App Store生態系，加上品牌影響力大，很有機會後發先至。
不過，非蘋陣營也不是省油的燈，目前包括三星、華為、OPPO、vivo等品牌的旗艦機都已導入AI應用；其中，三星無論是在主流智慧手機或者折疊機都全數導入AI功能，而且AI應用項目相當豐富，估計仍將是蘋果頭號勁敵。
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