快訊

鄭文燦與毒品、詐欺犯同房 未吃所方晚餐9點熄燈就寢

太噁心！過期肉品改標出售 高雄柏昇公司查獲過期14年的「殭屍鵝肉」

昨晚才舉行全球發表會…三星台灣辦新品發表會 首款AI摺疊機這日上市

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣三星電子總經理梁準原（中）、台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙（右三）與「八三么」合影。記者林澔一/攝影
台灣三星電子總經理梁準原（中）、台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙（右三）與「八三么」合影。記者林澔一/攝影

三星首款AI（人工智慧）摺疊機來勢洶洶，昨晚才剛在巴黎舉行全球發表會，今（11）日就立刻在台灣舉辦新品發表會，Galaxy Z Fold6與Galaxy Z Flip6兩款機種即日起開放預購，預計7月31日起全台各大通路正式上市。

台灣三星電子總經理梁準原表示，三星採用混合式途徑整合AI服務，使日常生活更加簡單、直覺。有了進化的「Galaxy AI」技術加持，結合三星引以為傲的旗艦摺疊設計，軟硬體相輔相成，使AI應用更無遠弗屆。此外，三星強大的Galaxy AI生態圈，無縫整合用戶體驗，集結眾多優質的裝置與服務，將再次引領行動AI生活。

比較特別的是，三星今年兩款AI摺疊機種，因應通膨、匯率，加上硬體零組件同步因AI重度運算需求提升規格，全系列機種幾乎都漲了3000元，不過，三星也搭配了行銷優惠活動，降低消費者進入門檻。

綜觀今年台灣手機市場，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙預估，今年台灣手機市場銷量約略持平，銷售額則有機會持續增加。今年1-5月台灣手機市場銷售額較去年同期微幅成長4%，三星整體則約成長7-8%，優於市場表現；此外，三星高階手機成長強勁，今年1-5月銷售量較2023年同期成長超過15%。

雖然中國大陸品牌華為、OPPO、小米積極推出摺疊機新品，但在台灣摺疊機市場中，三星率先拿下9成市占率；觀察摺疊機銷售狀況，陳啓蒙說，去年Z Fold5、Z Flip5銷售較前代成長約15%，隨著今年加入Galaxy AI創新科技，預估Z Fold6、Z Flip6銷量有機會較Z Fold5、Z Flip5成長20%。

面對各家品牌紛紛加入AI市場，陳啓蒙表示，三星透過混合式AI服務、Samsung Knox保障消費者資料與隱私保護、創造差異化，給予消費者更好的使用體驗；根據內部消費者調查資料，消費者對三星品牌喜好度提升至40%，年輕人比重亦從13%提升到43%，三精將持續針對他們在意的音樂、遊戲等領域，溝通產品優勢。

AI Galaxy Z Fold 三星電子 摺疊手機 高階手機

延伸閱讀

三星AI旗艦摺疊機Galaxy Z Fold6｜Z Flip6登台！八三夭金曲串燒獻星粉　狂讚AI「摺」學好用

影／三星推摺疊新機 天團「八三夭」獻聲

三星發表折疊新機 AI功能更佳 目標銷售成長10%

三星工會喊無限期罷工 恐威脅晶片生產

相關新聞

頂流IP股人氣歸隊 魅力不減

ＡＩ晶片開案量大增，對於半導體ＩＰ的需求水漲船高，在長線成長趨勢不變下，台灣ＩＰ股股價歷經兩個多月整理後，已出現落底且回升的走勢。

昨晚才舉行全球發表會…三星台灣辦新品發表會 首款AI摺疊機這日上市

三星首款AI（人工智慧）摺疊機來勢洶洶，昨晚才剛在巴黎舉行全球發表會，今（11）日就立刻在台灣舉辦新品發表會，Galax...

鴻海強化全球新能源車電氣化布局 旗下集團收購德大廠

鴻海旗下鴻騰精密科技進一步強化新能源車電氣化全球布局，其車用事業FIT Voltaira集團今日宣布，以7250萬歐元收...

大立光啖蘋果拚逐月成長 6月營收優於預期…董座：產能陸續滿載

大立光董事長林恩平今天表示，今年客戶拉貨潮提前6月啟動，看好「7月比6月好、8月比7月好」，現在產能陸續滿載，且還沒認列...

SEMI：全球半導體設備今年創1090億美元新高紀錄 明年續成長

國際半導體產業協會（SEMI）於 SEMICON West 2024 北美國際半導體展，公布年中半導體設備銷售報告，預估...

三星「首款AI折疊機」來了 燦坤11日開放預購

三星首款AI折疊機來了，三星Galaxy Z Fold6、Z Flip6兩款折疊新機正式發表亮相，燦坤（2430）11日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。