昨晚才舉行全球發表會…三星台灣辦新品發表會 首款AI摺疊機這日上市

三星首款AI（人工智慧）摺疊機來勢洶洶，昨晚才剛在巴黎舉行全球發表會，今（11）日就立刻在台灣舉辦新品發表會，Galaxy Z Fold6與Galaxy Z Flip6兩款機種即日起開放預購，預計7月31日起全台各大通路正式上市。

台灣三星電子總經理梁準原表示，三星採用混合式途徑整合AI服務，使日常生活更加簡單、直覺。有了進化的「Galaxy AI」技術加持，結合三星引以為傲的旗艦摺疊設計，軟硬體相輔相成，使AI應用更無遠弗屆。此外，三星強大的Galaxy AI生態圈，無縫整合用戶體驗，集結眾多優質的裝置與服務，將再次引領行動AI生活。

比較特別的是，三星今年兩款AI摺疊機種，因應通膨、匯率，加上硬體零組件同步因AI重度運算需求提升規格，全系列機種幾乎都漲了3000元，不過，三星也搭配了行銷優惠活動，降低消費者進入門檻。

綜觀今年台灣手機市場，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙預估，今年台灣手機市場銷量約略持平，銷售額則有機會持續增加。今年1-5月台灣手機市場銷售額較去年同期微幅成長4%，三星整體則約成長7-8%，優於市場表現；此外，三星高階手機成長強勁，今年1-5月銷售量較2023年同期成長超過15%。

雖然中國大陸品牌華為、OPPO、小米積極推出摺疊機新品，但在台灣摺疊機市場中，三星率先拿下9成市占率；觀察摺疊機銷售狀況，陳啓蒙說，去年Z Fold5、Z Flip5銷售較前代成長約15%，隨著今年加入Galaxy AI創新科技，預估Z Fold6、Z Flip6銷量有機會較Z Fold5、Z Flip5成長20%。

面對各家品牌紛紛加入AI市場，陳啓蒙表示，三星透過混合式AI服務、Samsung Knox保障消費者資料與隱私保護、創造差異化，給予消費者更好的使用體驗；根據內部消費者調查資料，消費者對三星品牌喜好度提升至40%，年輕人比重亦從13%提升到43%，三精將持續針對他們在意的音樂、遊戲等領域，溝通產品優勢。