鴻準攜手Sotera Wireless 搶攻生命監測系統商機

機殼大廠鴻準（2354）11日宣布與其被投資公司Sotera Wireless一起提供患者監護系統，並已在美國佛羅里達州醫療中心使用的 ViSi Mobile生命體徵監測系統的完成成功的臨床病例。據悉，此一重症監護病房（ICU）使用連續監測系統，能夠識別病情惡化的早期跡象並採取快速反應行動，從而改善病患結果，而可穿戴無線監測技術的創新使用解決了護理人員短缺的問題，幫助訓練有素的護理人員識別病情惡化的早期跡象，而無需花費大量時間進行患者監測。

據悉，患有肺動脈高壓的患者需要在夜間定期監測血壓。其中，肺動脈高壓無法治癒，但劇烈癥狀包括呼吸急促、昏厥、疲倦、胸痛、腿部腫脹和心跳加快，可能需要進一步治療。在這種情況下，ViSi Mobile生命體徵監測系統可以持續監測血壓，護理人員可識別出患者的血壓從上一次輪班持續下降，並繼續呈現下降趨勢。護理人員早期啟動快速反應使主治醫師能夠快速調整患者的藥物，穩定患者並避免患者被轉移到ICU，且監測系統能縮短患者的住院時間。

在另一起個案中，一名髖部骨折患者正在接受ViSi Mobile系統的監測，該系統因血壓升高而觸發警報。在沒有持續監測的繁忙病房中，可能無法捕獲和識別血壓突然升高的資訊，從而給患者帶來不必要的痛苦，而在這種情況下，通過持續監測，醫療團隊迅速收到警報以評估患者，從而快速回應呼叫，並將患者轉移到更高級別的醫護狀態。

為改善患者護理結果並更有效地利用稀缺的護理和醫生資源，ViSi Mobile生命體徵監測系統應用在普通病房和長期護理設施，即可使護理人員能夠更好地監測患者並及早採取行動並降低醫療成本。ViSi Mobile生命體徵監測系統使用可穿戴無線遠端監控設備來監測患者的生命體徵，包括心率、血壓、血氧飽和度，還可以檢測並提醒醫療保健提供者注意潛在的健康問題，例如跌倒或生命體徵的急性變化。