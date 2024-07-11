鴻海強化全球新能源車電氣化布局 旗下集團收購德大廠

鴻海旗下鴻騰精密科技進一步強化新能源車電氣化全球布局，其車用事業FIT Voltaira集團今日宣布，以7250萬美元收購位於德國的Auto-Kabel集團，組成戰略合作夥伴關係，以垂直擴展新能源車的核心電氣化技術並擴大客戶基礎。

FIT Voltaira集團首席執行官Ulrich Eichler表示，此次收購標誌著該公司成為車用領域中：智能能源分配系統、電氣化、傳感和連接解決方案領先供應商的重要里程碑，此次合併不僅將增加市占率及全球覆蓋範圍，還更能高度提升FIT汽車事業整合。

FIT Voltaira集團專注於車用線束技術，是傳感、連接和電氣化解決方案的領先供應商。近年來，公司將營運重點從內燃機相關產品轉移到新能源車用解決方案。

而Auto-Kabel集團是電動移動領域的先驅和汽車能源分配和管理的技術領導者，擁有強大的傳統車廠客戶基礎和領先的創新能力。Auto-Kabel集團最近在電動移動領域進行了大量投資，特別是在高壓電動車系統的母線和鋁電纜技術方面。

此次收購將顯著提升Voltaira集團在車用智能電力分配系統中的產品組合，包括創新的電池線束、母線和高壓車輛電氣系統。通過此次合併，Voltaira集團將在歐洲、亞太地區、中東、非洲和美洲擁有超過50個據點，全球員工超過13,000人。

Auto-Kabel集團將以Foxconn Interconnect Technology GmbH的全資德國特別目的公司（SPV）收購，該公司是FIT Voltaira Group GmbH的控股公司。Voltaira集團完全由鴻騰擁有，FIT近年發展3+3策略在「車用、5G AIoT和聲學」三大領域發展，擁有穩固的財務背景，穩健發展車用核心技術。此次收購的完成仍需經過相關監管批准。