鴻海旗下鴻騰精密科技 以7250萬美元併購德國車用電源線束廠

鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技（FIT）進一步強化新能源車電氣化全球布局，其車用事業FIT Voltaira集團11日宣布以7,250萬美元，收購位於德國的Auto-Kabel集團，組成戰略合作夥伴關係，以垂直擴展新能源車的核心電氣化技術並擴大客戶基礎。

「此次收購標誌著我們成為車用領域中：智能能源分配系統、電氣化、傳感和連接解決方案領先供應商的重要里程碑」，FIT Voltaira集團首席執行官Ulrich Eichler表示。「我們堅信，此次合併不僅將增加我們的市場份額和全球覆蓋範圍，還更能高度提升FIT汽車事業整合。」

FIT Voltaira集團專注於車用線束技術，是傳感、連接和電氣化解決方案的領先供應商。近年來，公司顯著發展，將營運重點從內燃機相關產品轉移到新能源車用解決方案。而Auto-Kabel集團是電動移動領域的先驅和汽車能源分配和管理的技術領導者，擁有強大的傳統車廠客戶基礎和領先的創新能力。

該公司在汽車系統和電力分配的電氣元件方面表現出色，專注於向電動移動解決方案的過渡。Auto-Kabel集團最近在電動移動領域進行了大量投資，特別是在高壓電動車系統的母線和鋁電纜技術方面。

FIT Voltaira集團與Auto-Kabel集團之間的合作建立在質量、創新和行業專業知識的堅實基礎上。兩個公司集團在汽車領域通過對卓越的承諾而脫穎而出。作為全球公司，它們的總部都位於德國，以客戶為中心的價值觀和高道德企業標準，確保成功且有影響力的合作夥伴關係。憑藉其強大的客戶基礎、互補的產品組合和先進的創新能力，Auto-Kabel集團預計將成為Voltaira集團的成長的重要支柱，大力支持FIT車用策略的發展。

「我們很高興與Voltaira集團聯手，對我們未來的合作充滿信心」，Auto-Kabel集團總經理Markus Bolz表示。「這一合作夥伴關係將兩家擁有創新和卓越共同願景的公司聯合起來。我們相信，通過合作，我們將為包括電動商用和乘用車製造商和供應商在內的汽車客戶提供獨特價值，並設定新的行業標準。」

此次收購將顯著提升Voltaira集團在車用智能電力分配系統中的產品組合，包括創新的電池線束、母線和高壓車輛電氣系統。通過此次合併，Voltaira集團將在歐洲、亞太地區、中東、非洲和美洲擁有超過50個據點，全球員工超過13,000人。

Auto-Kabel集團將以Foxconn Interconnect Technology GmbH的全資德國特別目的公司（SPV）收購，該公司是FIT Voltaira Group GmbH的控股公司。Voltaira集團完全由鴻騰擁有，FIT近年發展3+3策略在「車用、5G AIoT和聲學」三大領域發展，擁有穩固的財務背景，穩健發展車用核心技術。此次收購的完成仍需經過相關監管批准。