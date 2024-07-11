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搶攻車用商機！鴻海代子公司砸25.56億競標 取得車用零組件公司股權

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

鴻海（2317）集團搶攻車用商機，11日代子公司FIT Voltaira Autokabel Gruppe GmbH公告，砸下7,250萬歐元（新台幣約25.56億元），以競標方式取得股權及相關高壓配電系統業務資產，並間接投資歐托凱勃汽車線束（太倉）有限公司及長春歐托凱勃三智鋁線束汽車配件有限公司。鴻海表示，主要是為營運需求。

FIT Voltaira以7,250萬歐元、競標方式取得下列股權及資產。在股權方面，包含Auto-Kabel Krupka s.r.o. (100%)、Auto-Kabel doo Mionica (100%)、Auto-Cable S.A.R.L.(100%)、Auto-Kabel Rülzheim GmbH & Co. KG(100%)、Auto-Kabel Rülzheim Verwaltungs-GmbH (100%)、AK Holding AG (100%)及其等間接持有之4家海外子公司(100%)與2家大陸公司歐托凱勃汽車線束(太倉)有限公司(100%)、長春歐托凱勃三智鋁線束汽車配件有限公司(40%)。

而在資產方面，包含高壓配電系統業務之生產機械設備相關資產、不動產、存貨、訂單、人員、技術及智慧財產權、商標等無形資產。

其中，歐托凱勃汽車線束（太倉）有限公司業務包含開發、生產和銷售汽車配套的線束等產品，至於長春歐托凱勃三智鋁線束汽車配件有限公司則從事汽車線束及其它零配件。

鴻海

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