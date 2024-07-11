大立光啖蘋果拚逐月成長 6月營收優於預期…董座：產能陸續滿載

大立光董事長林恩平今天表示，今年客戶拉貨潮提前6月啟動，看好「7月比6月好、8月比7月好」，現在產能陸續滿載，且還沒認列營收，他也不認為手機市場轉趨樂觀，但提到客戶「期待AI能帶動手機銷量」。

至於市場傳出，大立光可能與相關主要客戶（蘋果）達成長期協議（LTA），林恩平則說，「沒有什麼特殊」，每年都會跟客戶溝通產量並客製生產。

光學鏡頭廠大立光今天召開法人說明會，對於6月營收優於市場預期，林恩平表示，6月營收成長受惠客戶舊產品提前拉貨，後續展望則是「7月比6月好、8月比7月好，9月還不知道」。

大立光至今年底為止有13個廠房，林恩平指出，新廠產能部分，今年第3季就會有設備移入，第4季會有新產能投入，「現在陸續滿載，還沒認列營收」，下一個新廠則會在明年第3季完工，樓地板面積比目前新廠大2倍多。

至於下半年毛利展望，他表示，下半年稼動和產品組合變好，良率也會改善；產業競爭是否有所緩和，林恩平說，入門型鏡頭競爭仍舊激烈，越高規格則是大立光的核心競爭力所在。

另外，現在手機廠商搭載AI趨勢，成本勢必上升，對光學零組件廠來說，是否有客戶反映部分升級可延遲導入，林恩平坦言，確實有些客戶的想法是如此。

法人詢問先前大立光傳出跟客戶簽定長約消息，林恩平表示，每年都會跟客戶溝通未來要多少量，才能準備產能，「沒有什麼特殊」，大立光產品幾乎都是客製化。

至於手機市況，他表示，現在看起來絕大多數沒有很樂觀，「客戶期待AI帶動手機銷量好一點，這只是期待，會不會實現不知道」。但他表示，目前存貨控管相較去年有改善，存貨不會是未來疑慮，終端消費者需求才是重點。

法人問高階機款鏡頭是否開始下放到中階機，林恩平表示，確實有一些，若出貨量大，就會幫助營運。至於國內通膨、電費漲、薪資漲，是否會讓價格壓力變小？林恩平直言，價格壓力一直都有，客戶不會考慮這些因素。

至於塑膠菱鏡的進度，林恩平回應，功能驗證初步完成，但導入時程還是要看客戶，目前看來，舊的機款不會變，但新機款還要看客戶意願，至於多稜鏡技術架構因為技術要求更高階，預料好幾年後才會實現。

鏡頭升級方面，林恩平表示，現在看起來是塑膠8P居多，目前沒有人對9P有興趣，也有客戶用MG+P的架構，塑膠的塑形方便、設計友善，MG有些特殊形狀做不出來，因此在設計上有所限制。

CIS（CMOS影像感測器）有放大趨勢，他表示，目前採用G+P比重還是很少，目前用在長焦比較多，「而長焦採用潛望式鏡頭，預計下半年的機種會比較多」，摺疊機一般而言，鏡頭數量會變少，不過因為機身比較薄，難度會變高。

針對明年上半年鏡頭升級趨勢，他表示，量大的機款看來升級不多，量小的反而有比較大的升級，方向就是希望往長焦段發展。

另外，法人傳聞，另一光學大廠玉晶光潛望式鏡頭已通過客戶認證、開始生產，玉晶光對此表示，不對單一客戶產品表示意見，並重申新產品開發及量產時程一切依規劃順利進行，下半年營運展望看市場及生產良率而定。