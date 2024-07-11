聯發科「智在家鄉」入圍團隊出爐 首度加入生成式AI服務平台助攻

第七屆聯發科（2454）「智在家鄉數位社會創新競賽」，日前公布20組入圍決賽團隊。入圍團隊從362件投稿作品脫穎而出，參賽成員背景多元，關注產業橫跨偏鄉醫療、文化傳承、環境關懷與銀髮照護等。入圍團隊除享有孵化輔導培力課程、新創社創業師輔導外，今年更首度加入生成式AI服務平台「聯發科技達哥」擔任創新提案小幫手。

「智在家鄉」意在鼓勵創新落地實踐，參賽團隊必須選擇關注的鄉鎮區域為設計發想的對象。經過七年的賽事，全台已經有336個鄉鎮市區曾經有提案投稿，累積達91.3%的地區涵蓋率。

聯發科技董事長蔡明介表示，創新是持續前進的列車，有平路也不免翻山越嶺，需要團隊的努力和各方領域的支持才能抵達目標，他期待「智在家鄉」能成為其中一節推動的力量，共同往更好的家園邁進。

主辦單位聯發科技本屆首度邀請半導體產業夥伴日月光、安謀（Arm）、益華電腦（Cadence）共同參與，三家企業不僅加入擔任團隊輔導顧問，並提供企業獎項。

聯發科技甫於4月公布的生成式AI服務平台「聯發科技達哥」也首次被引進賽事。20組入圍團隊都可獲得平台帳號及使用費贊助，透過生成式AI的建議輔助其優化提案內容及細節，包括營運成本的評估以及驗證測試的方法，成為團隊創新提案小幫手。除了人工智慧平台的助力，聯發科技亦規劃商業模式、跨界合作等多元主題培力工作坊，團隊可以向業師汲取強化營運的心法，強化自身落地實踐的體質。

本屆入圍的20組成員來自各行各業，團隊成員中有來自醫學部部長領軍的跨院醫師團隊，開發平台來改善中高齡勞工的健康問題，也有來自跨校的小六學生，共同組隊提出改善煙蒂污染的方案。議題關注上，有包含警官在內的團隊，提出幫助基層警員熟悉業務及調解心理壓力的平台機制等社會議題，也有利用微藻固碳技術，希望幫助養殖業者進入碳權交易市場，創造新生機等環境生態議題。而在文化傳承面向，有建構龜山島數位聚落來重建家園記憶，同時也有團隊利用數位學習方式，保存並發揚太魯閣族織布文化。

聯發科表示，「智在家鄉」社會創新競賽即日起將啟動入圍團隊培訓與落地孵化課程，預計於10月初進行決賽簡報，11月初公布獲獎名單，首獎並可獲得100萬元。