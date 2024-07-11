摩爾斯微電子宣布 胡文傑為副總裁暨大中華及東南亞區總經理

半導體網通晶片大廠摩爾斯微電子（Morse Micro）宣布任命胡文傑（Blake Hu）擔任公司副總裁暨大中華及東南亞區總經理。胡文傑在無線通訊與半導體產業擁有逾十年的銷售、產品管理及領導經驗。

在加入摩爾斯微電子之前，胡文傑曾擔任思寬通訊（Sequans Communication）亞太區銷售副總裁，並在推動公司全球營收成長和大幅提升市場佔有率方面扮演關鍵角色。在此之前，他曾於寬騰達通訊（Quantenna Communications）和英特爾公司（Intel Corporation）擔任重要職務，負責監督業務營運、制定銷售策略和推動組織成長。

摩爾斯微電子執行長Michael De Nil表示，胡文傑在銷售、營收成長和財務策略方面擁有豐富經驗，並對無線技術有深入了解，是協助公司達成革新物聯網連線使命的最佳人選。對於在擴展大中華區市場、提升財務績效以及開發突破性的Wi-Fi HaLow技術至關重要。

胡文傑表示，Wi-Fi HaLow是物聯網連線技術發展的重要進程。未來將與團隊合作擴大市場覆蓋範圍，推動營收成長，並提供能滿足客戶不斷發展之需求的創新解決方案。