安提國際與所羅門攜手合作 加速AI和3D機器視覺應用落地

全球邊緣AI解決方案領導品牌安提國際今日宣布，攜手合作AI 3D視覺和機器人解決方案領導廠商所羅門（2359），建立緊密的合作夥伴關係。安提國際提供高效能邊緣AI解決方案，包含最新的NVIDIA Jetson系統和 NVIDIA NCS認證系統，能整合所羅門先進的3D機器視覺設備，可依據產業應用需求提供客製化邊緣AI和3D視覺解決方案，為全球各行各業探索商業智能應用的可能性。

安提國際副總經理洪英瑞表示，由於雙方皆是NVIDIA的合作夥伴，彼此合作更強化軟硬體的無縫整合，加速AI技術在邊緣端實現應用高效落地，以滿足全球製造業、半導體、零售業等多元產業需求。

「安提國際提供廣泛的邊緣AI運算系統，針對應用提供各種客製解決方案與長期技術支援，同時也為所羅門的AI 3D機器視覺技術，提供完美相容的硬體支援，」所羅門視覺事業處協理李佳運表示：「我們期待結合雙方的優勢，為全球各領域產業拓展更多可能性。」

安提國際的邊緣AI運算系統，能為AI訓練和推理提供強大的運算能力，攜手所羅門共同推動頂尖的3D機器視覺。所羅門AI 3D視覺解決方案，僅需極少量的訓練樣本，就能迅速完成AI 模型的訓練。透過此次的合作，助力製造和工業企業客戶，在複雜的AI任務中實現簡單化與自動化，促進實現工業4.0。如META-aivi智能視覺解決方案，透過平板或手機鏡頭，就可利用擴增實境(AR)進行SOP驗證，指導操作員依循操作，確保正確的作業程序，降低人為錯誤的風險，同時提高企業生產力。