新漢攜手耐能智慧 以 NPU 為基礎布局 Edge AI 市場

工業電腦大廠新漢（8234）以及AI晶片開發新創公司耐能智慧11日簽屬合作意向書（MOU），建立雙方在Edge AI邊緣運算領域的合作關係，未來NEXCOM新漢集團利用自身在產業垂直應用的深厚經驗與耐能智慧在人工智慧領域的前沿技術，共同打造專為終端應用市場所量身設計的AIoT智慧物聯網解決方案。

耐能智慧的NPU晶片具備低能耗、高隱私性和彈性客製的特性，結合NEXCOM新漢集團在應用市場積累的AI系統整合經驗，共同合作硬體系統的設計製造、邊緣AI運算與邊緣GPT應用開發、系統化AI產品共同行銷等，全面為AI金礦－各類大數據應用提供多樣化的邊緣應用及卓越的AIoT開發平台。

隨著科技產業競相發展AI技術，AI與高效能運算篷勃發展，帶來追求效能與能耗管理的兩難挑戰。NEXCOM新漢集團在推動AIoT與ESG雙軸轉型的過程中，如何兼顧地球永續發展與AI算力賦能，更是集團布局的焦點。而耐能智慧以其高效能且低能耗的NPU晶片技術聞名，技術特性能滿足邊緣運算應用所需，提升散熱效率、降低能源消耗，同時減少對環境的影響，有效降低資料中心能耗。

NEXCOM新漢集團董事長林茂昌表示：「AI發展浪潮將持續推演，科技大廠間無論是AI雲服務或是AI伺服器供應鏈，現階段都只停留在基礎建設的軟硬體供給，而放眼未來AI垂直應用與邊緣整合的龐大需求，才是NEXCOM新漢集團所看見與專注投入的持續性藍湖市場。」NEXCOM新漢集團將結合耐能智慧所發展的NPU，以最低能源消耗、執行最高效能的邊緣運算，從軟、硬體技術整合到通路串聯，為客戶解決高耗能問題及達成PUE效能指標，為客戶創造更大價值。

「未來將整合雙方資源，包括軟硬體運算平台技術整合、業務通路與行銷活動串聯、並以聯名方式推出Edge AI 運算平台產品線，耐能智慧會是NEXCOM新漢集團在Edge AI/Edge GPT發展中最重要的策略夥伴。」林茂昌強調。

耐能智慧董事長劉峻誠提到，耐能智慧致力於發展AI前端技術，在技術應用場域的落地需要豐富經驗的強力夥伴，整合雙方在軟、硬體的技術優勢才有辦法面對客戶實際應用需求，在眾多大廠中，NEXCOM新漢集團除了擁有在物聯網深厚的產業技術實力外，更協助無數企業進行物聯網數位轉型，產業包含了智慧製造、智慧醫療、智慧車載、機器人以及安控等領域，NEXCOM新漢集團長期堅持以開放標準打通智慧製造、智慧機械領域，讓產業看見具體成效。

耐能智慧將成為NEXCOM新漢集團最佳的策略夥伴，NEXCOM新漢集團董事長林茂昌強調：「透過強強結盟，我們將有最強的煉金術（NPU），及含金量高的數據礦脈（工業大數據），在AI的淘金熱潮中不只賣鏟子也挖掘礦脈，NEXCOM新漢集團與耐能智慧將帶起AI永續淘金熱潮。」