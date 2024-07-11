快訊

下周會有颱風嗎？專家指可能性應該不低、曝影響台灣機率

再爆食安！高雄肉品批發商過期肉混裝出售 爆高檔飯店也受害

鄭文燦涉收賄風暴持續延燒 警界「鄭家軍」想撇清為時已晚？

AI推動先進製程需求 崇越上半年營收寫次高

中央社／ 台北11日電

AI人工智慧浪潮推動半導體先進製程需求，崇越科技今年上半年營收257.2億元創歷史同期次高，第2季營收137.9億元改寫歷史同期最佳，看好今年全年營收、獲利有望再創新高。

崇越指出，AI浪潮推動半導體先進製程爆發性商機，相關耗材需求扶搖直上，帶動光阻、研磨液，以及擴散製程用的石英部品等材料銷售暢旺。

崇越科技6月合併營收新台幣45.3億元，年增11.8%，今年上半年累計營收257.2億元，年增4.8%，創歷史同期次高。今年第2季營收改寫歷史同期新高，達137.9億元，較第1季成長15.6%，與去年同期比較，年增14%。

展望後市，崇越科技表示，整體營運穩健樂觀，預估今年全年營收、獲利有望再創新高。

崇越科技整合銷售半導體、光電等產業的精密材料、零組件及設備，也提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比約8成，環保工程逾1成。另外，近年崇越科技也將業務觸角擴及大健康產業。

半導體 崇越科技 營收

延伸閱讀

台積電觸1070元再創新天價 市值27.7兆元續寫新猷

崇越營收／6月45.3億元、年增11.8% 今年獲利拚新高

台積電6月營收月減 他憂「被套爛」！網反持樂觀態度

崇越美國半導體展首度亮相 秀供應鏈平台實力搶商機

相關新聞

緯穎南科3期廠辦委建案估2027年完工 利晉得標、投標金額達44.68億

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）11日上午發重訊宣布，團隊預計在台南科學園區內，以「租地委建」啟...

台南房價漲不上去？首季房貸負擔創一年新低 專家曝真相

房價高漲，房貸壓力越來越大，不過，台灣房屋集團根據聯徵中心新增房貸資料統計，台南市今年第1季平均鑑估房價為1,053萬元...

精選專題／AI晶片推手 IP股獲利揭秘

AI 應用發燒，台積電歐亞業務資深副總暨副共同營運長侯永清表示，「AI 加速器需求今年成長 2.5 倍，成為半導體需求最耀眼領域。」AI 晶片開案激增...

崇越營收／6月45.3億元、年增11.8% 今年獲利拚新高

崇越（5434）11日指出，6月份合併營收達45.3億元，年增11.8%，今年上半年累計營收達257.2億元，年增4.8...

1/4工作將被AI取代！ChatGPT剛出現時真的怕爆了…工程師揭生存心法

生成式人工智慧（Generative artificial intelligence，簡稱「生成式AI」）工具ChatGPT問世19個月，你的工作還在嗎？高盛證券4月推估，全球有4分之1的工作會被AI取代，約是3億個可自動化的全職工作。

AI PC鏈迎來新一波成長 宏碁、華碩、廣達等業績進補

PC產業傳出佳音，研調機構IDC公布全球第2季PC出貨量年增3%至6,490萬台，反映出整體產業持續復甦；以蘋果和宏碁的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。