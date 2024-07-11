AI推動先進製程需求 崇越上半年營收寫次高

生成式人工智慧（Generative artificial intelligence，簡稱「生成式AI」）工具ChatGPT問世19個月，你的工作還在嗎？高盛證券4月推估，全球有4分之1的工作會被AI取代，約是3億個可自動化的全職工作。

2024-07-11 07:30