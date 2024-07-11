快訊

下周會有颱風嗎？專家指可能性應該不低、曝影響台灣機率

再爆食安！高雄肉品批發商過期肉混裝出售 爆高檔飯店也受害

鄭文燦涉收賄風暴持續延燒 警界「鄭家軍」想撇清為時已晚？

國科會將頒二等科技專業獎章 予將屆退的竹科管理局副局長陳淑珠

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

竹科學園區管理局長王永壯即將屆齡退休，並由國科會常務副主委陳宗權接任。國科會訂於7月16日下午2時在科學園區活動中心舉辦交接及布達典禮，並將頒發二等科技專業獎章予同日屆齡退休的陳淑珠副局長，表彰其對於科學園區發展的卓越貢獻。

即將屆齡退休的王永壯局長，是台灣大學大氣科學博士，曾在中央氣象局、民航局服務，其後加入國科會團隊，歷任編審、專門委員、秘書室主任、國會聯絡員、企劃考核處長，2013年接任中科管理局局長，2016年轉任竹科管理局局長至今達8年，任內園區營業額及從業員工數屢創新高，並擔任亞洲科學園區協會（ASPA）主席，促進科技外交，表現亮眼。

新任竹科管理局局長陳宗權為清華大學科技管理研究所博士，歷任國科會綜合業務處處長、企劃考核處處長、原科技部前瞻及應用科技司司長、主任秘書、常務次長及國科會副主委等職務，於擔任常務次長及副主委期間，負責督導科學園區管理局相關業務，從事科技政策推動創新、國際合作交流及科研成果應用推廣，貢獻卓越。

台灣大學 竹科 退休

延伸閱讀

立委揭國防大學疑隱匿拆中製設備 顧立雄：調查釐清

國科會副主委陳宗權 16日任竹科管理局局長

國科會針對長者 打造多元產品服務

國科會與瑞典續簽MOU 盼在生技資通訊等領域續合作

相關新聞

緯穎南科3期廠辦委建案估2027年完工 利晉得標、投標金額達44.68億

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）11日上午發重訊宣布，團隊預計在台南科學園區內，以「租地委建」啟...

台南房價漲不上去？首季房貸負擔創一年新低 專家曝真相

房價高漲，房貸壓力越來越大，不過，台灣房屋集團根據聯徵中心新增房貸資料統計，台南市今年第1季平均鑑估房價為1,053萬元...

精選專題／AI晶片推手 IP股獲利揭秘

AI 應用發燒，台積電歐亞業務資深副總暨副共同營運長侯永清表示，「AI 加速器需求今年成長 2.5 倍，成為半導體需求最耀眼領域。」AI 晶片開案激增...

崇越營收／6月45.3億元、年增11.8% 今年獲利拚新高

崇越（5434）11日指出，6月份合併營收達45.3億元，年增11.8%，今年上半年累計營收達257.2億元，年增4.8...

1/4工作將被AI取代！ChatGPT剛出現時真的怕爆了…工程師揭生存心法

生成式人工智慧（Generative artificial intelligence，簡稱「生成式AI」）工具ChatGPT問世19個月，你的工作還在嗎？高盛證券4月推估，全球有4分之1的工作會被AI取代，約是3億個可自動化的全職工作。

AI PC鏈迎來新一波成長 宏碁、華碩、廣達等業績進補

PC產業傳出佳音，研調機構IDC公布全球第2季PC出貨量年增3%至6,490萬台，反映出整體產業持續復甦；以蘋果和宏碁的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。