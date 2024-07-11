台南房價漲不上去？首季房貸負擔創一年新低 專家曝真相

房價高漲，房貸壓力越來越大，不過，台灣房屋集團根據聯徵中心新增房貸資料統計，台南市今年第1季平均鑑估房價為1,053萬元，相比上一季減少了25萬元，為近一年來最低點，第1季平均房貸金額為762萬元，也比上一季減少了約23萬元，同樣為近一年來最低。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台南受惠南科產業帶動，房價逐年走揚，平均鑑估房價從2022年第4季開始更已正式突破千萬元，然而觀察今年第1季大樓平均成交單價約22.8萬元，仍比去年同季上漲約1成，顯示房價水位仍高，並未出現跌幅，而整體房貸表現會隨當季申貸物件而波動，房價沒跌，平均房貸負擔卻降低，主要是購屋族房子愈買愈小。

李家妮指出，台南第1季平均購屋面積為44坪，已創下史上最迷你，購屋偏好明顯走向小宅化，尤其台南以往房市以透天為主力，隨房價高漲、家庭結構迷你化，購屋族捨高總價透天，改買大樓公寓這類集合式住宅比例逐漸增加，交易佔比更已突破6成，縮坪數、降總價，房貸金額也因此降低，不過以今年第1季台南平均鑑估總價仍破千萬元，整體來說，購屋壓力其實仍然偏高。

台灣房屋奉天南山廣場加盟店店東李吟蔚表示，台南新大樓最高單價已站上5字頭，一般自住首購族想要買得起房，只能降低總價負擔，選擇小坪宅或轉向房價較親民的中古物件，同時因新屋價高，限縮了獲利空間，價格基期較低的中古物件也越來越受投資客青睞，以目前台南中古屋整體買氣，相比新屋略勝一籌，中古物件比例增多，也會影響平均鑑估房價及房貸水位降低。

台南房貸負擔降低，反觀高雄，平均房貸金額卻是史上新高，觀察高雄今年第1季平均鑑估房價為1,152萬元，平均房貸金額為841萬元，均為史上新高點。