崇越營收／6月45.3億元、年增11.8% 今年獲利拚新高
崇越（5434）11日指出，6月份合併營收達45.3億元，年增11.8%，今年上半年累計營收達257.2億元，年增4.8%，創歷史同期次高。
隨AI浪潮迎來半導體先進製程爆發性商機，相關耗材需求扶搖直上，帶動光阻、研磨液，以及擴散製程用的石英部品等材料銷售暢旺，崇越科技今年第2季改寫歷史同期新高，達137.9億元，較第一季大幅成長15.6%，與去年同期比較，年增14%；上半年累計營收繳出257.2億元亮眼成績。展望後市，崇越科技整體營運呈現穩健樂觀態勢，今年全年營收及獲利有望再創新猷。
崇越科技整合需求銷售半導體、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成。近年崇越科技將業務觸角擴及大健康產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。
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