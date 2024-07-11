三星無限期罷工 我業者認雷大雨小

南韓科技大廠三星電子勞資協商未果，三星工會昨天宣布無限期罷工。國內記憶體大廠南亞科總經理李培瑛昨天表示影響有限，威剛董事長陳立白也以「雷聲大、雨點小」形容，認為罷工不會持續太久，影響不大。

三星今年初以來與工會就工資及福利問題持續談判，但至今未能達成協議。全國三星電子工會成員超過三點一萬人，約占三星電子員工百分之廿五。

三星電子生產的DRAM全球市占率逾百分之四十五，NAND Flash全球市占也逾三成，業界關注罷工時間拖長恐影響深遠，近期AI晶片大缺貨，缺貨關鍵是高頻寬記憶體（HBM）和AI先進封裝CoWoS產能趕上需求，三星生產的HBM在全球供應量雖不如SK海力土高，卻也舉足輕重。