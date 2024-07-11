創新論壇17日登場／周志宏：科技軟實力 賦能永續

台達電永續長暨發言人周志宏認為，創新與整合是企業在快速變化環境中得以永續經營的必要條件，台達電在持續發揮能源效率專業之際，也聚焦科技創新，與全球夥伴合作，共同朝向全球淨零碳排的永續目標邁進。

經濟日報將於17日在台大醫院國際會議中心舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，邀請各界專家探討如何透過快速發展的AI等新科技，賦能永續。

本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，協辦單位為中保科技集團、長榮集團、元大投信。

周志宏論壇當天將以「科技軟實力賦能地球永續」為主題，分享台達電實踐永續的具體行動與變革，以及如何透過科技創新推動產業永續。

台達電創立於1971年，為全球電源管理與散熱解決方案領導商，長期關注環境議題，並秉持「環保節能愛地球」的經營使命，透過持續創新和整合，致力發展低碳應用和創新節能解決方案，提升產品的能源轉換效率，以減輕全球暖化對人類生存的衝擊，邁向淨零碳排的永續目標。

周志宏表示，氣候變遷為台達電長期關注的議題，自2015簽署We Mean Business倡議，積極接軌國際永續倡議，承諾在2030年達成RE100、2050年達到SBT淨零的目標。

為找出排碳的熱點，台達電除了企業內部範疇一及範疇二的溫室氣體盤查之外，並完成範疇三所有類別、包含供應鏈上下游的排放量盤查，並將公司投入節能減碳的實務經驗，透過教育訓練分享給供應商，協助供應商因應氣候變遷議題的能力，同時降低公司範疇三的溫排量。

為達淨零目標，台達電率先導入內部碳定價制度，以每公噸300美元向各事業單位收取內部碳費，再將收取的碳費投入到再生能源發展、能源資源管理和低碳創新等面向，在棒子與胡蘿蔔兼具的制度下，帶動企業低碳轉型。

同時也以科技推動永續創新，在當前AI科技發展浪潮中，台達電能為AI資料中心提供從電網到晶片（From Grid To Chip）的全方位電源及散熱方案，這些方案不僅在資料中心的運作中發揮關鍵作用，在AI算力大幅成長之際，也幫助雲端運算至邊緣應用的節能永續。

台達電身為綠建築倡導者，在全球打造34棟綠建築以及兩座綠色資料中心，在自主開發的樓宇自動化、智慧能源解決方案以及多元的節能產品導入下，讓建築成為一種回應環保訴求的最佳入門方式，以樓宇科技實現以人為本的低碳、安全、健康、便利的生活環境。