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三星首款AI折疊機登場 台廠供應鏈有望受惠

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

手機品牌大廠三星今（10）日在法國巴黎舉辦年度盛事Galaxy Unpacked，並正式發表首款AI折疊旗艦機Galaxy Z Fold 6、Flip 6，新機規格全面升級，有望挹注台積電（2330）、晶技（3042）等供應鏈業績吃補。

相較於一代機種，今年Galaxy Z Fold 6、Galaxy Z Flip 6首次添增AI應用功能，並且應用於攝影功能、即時通話翻譯、搜尋圈、繪圖助理等方面，不僅幾乎囊括市面AI手機上已有的應用，也獨創幾項全新的AI應用。

其中，由於Galaxy Z為折疊機，因此三星今年特別在封面螢幕部分導入AI功能，用戶在對話模式下，雙面翻譯窗可於內頁與封面螢幕顯示雙方語言，而在聆聽模式中，則可輕鬆做到「一聽即翻」，宛如隨身個人口譯。

此外，Galaxy Z系列還有AI筆記智慧助理功能，以AI自動排版使用者的筆記內容，自動生成摘要，且介面便於瀏覽比對原稿與成果，甚至能將錄音內容轉錄為文字，成為教學與工作的好幫手。

硬體規格方面，有別於過往三星會有部分市場或機種採用自家處理器，今年Galaxy Z Fold 6、Flip 6的處理器均使用高通驍龍8 Gen3 For Galaxy，而該處理器由台積電4奈米製程所打造；換言之，台積電獨拿今年Galaxy Z新機的所有處理器代工訂單，而晶技則供應石英元件。

據悉，為因應AI應用功能，本次三星特別將高通驍龍8 Gen3 For Galaxy訂製款的CPU效能較前代提升18%，GPU效能則提升19%，而NPU效能提升42%。Galaxy Z Fold 6與Flip 6均使用AMOLED螢幕，機身則採用全新懸浮設計，上下機身彷彿懸浮般排列，創造輕盈的視覺感。

Galaxy Z Fold 6共有曜星銀、鹽湖粉、海谷藍三色，並推出256、512、1TB等版本；Flip 6則有雲海藍、初牙綠、晨曦黃、曜星銀等四色，容量則是256與512GB版本，兩款新機均預計7月24日於特定市場上市。

AI Galaxy Z Fold 台積電

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